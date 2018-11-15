«Алла Борисовна девочка совсем»: поклонники в восторге от романтического видео Пугачевой и Галкина

В недавнем интервью в рамках шоу GAZLIVE на канале Gazgolder шоумен Максим Галкин признался, что не чувствует разницы в возрасте с Аллой Пугачевой. «Практически все, что касается занудства, это я, и в этом отношении она всегда говорила, что я пенсионер, старикан, а она молодая», — сообщил он. Новое видео в блоге шоумена подтверждает эти слова.