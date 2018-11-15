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«Алла Борисовна девочка совсем»: поклонники в восторге от романтического видео Пугачевой и Галкина

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Максим Галкин опубликовал нежное видео с Аллой Пугачевой.

В недавнем интервью в рамках шоу GAZLIVE на канале Gazgolder шоумен Максим Галкин признался, что не чувствует разницы в возрасте с Аллой Пугачевой. «Практически все, что касается занудства, это я, и в этом отношении она всегда говорила, что я пенсионер, старикан, а она молодая», — сообщил он. Новое видео в блоге шоумена подтверждает эти слова.

«Алла Борисовна девочка совсем! Так приятно смотреть на вас вместе», «Алла Борисовна шикарно тут выглядит, летняя, свежая и счастливая», «Такая худая», «Какая стройняшка Алла Борисовна», «Какая же красивая Алла! Люблю, ценю и уважаю! Живите 100 лет, а потом еще 100, в любви и здравии», «Сразу видно, женское счастье!!! Алла просто счастлива!!!!», «Мне кажется настоящая любовь», «Какие вы классные», «Какое позитивное видео!!! Сразу настроение поднимается!!!», «Спасибо что вы делитесь с нами своим счастьем», — комментируют подписчики.

Фото и видео: instagram

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