58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

Не так давно продюсер Александр Цекало и актриса Дарина Эрвин вернулись из свадебного путешествия. Пара поженилась в Беверли-Хиллз, после чего отправилась в Италию. Теперь влюбленные снова путешествуют по США — наслаждаются обществом друг друга на фестивале джаза в Новом Орлеане.
Об этом пресса узнала из Instagram-stories Дарины, которая показала видео с концерта и фото с супругом.
Несмотря на то, что пара выглядит совершенно счастливой, коллеги Александра Цекало не верят в эту любовь.
«Я считаю, что он попал очень круто. Молодец! Я на ее стороне. Я считаю, что она должна раздеть его догола по идее. Я прям болею за нее серьезно», — прокомментировал Сергей Мазаев в эфире шоу «Звезды сошлись».
Актриса Наталья Андрейченко, актер Александр Пашутин, фигуристка Мария Бутырская склоняются к мысли, что этот брак — по расчету.
Певица Лолита Милявская, которая в свое время была замужем за героем материала, старается быть немнгословной.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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