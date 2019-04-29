58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

Не так давно продюсер Александр Цекало и актриса Дарина Эрвин вернулись из свадебного путешествия. Пара поженилась в Беверли-Хиллз, после чего отправилась в Италию. Теперь влюбленные снова путешествуют по США — наслаждаются обществом друг друга на фестивале джаза в Новом Орлеане.

Об этом пресса узнала из Instagram-stories Дарины, которая показала видео с концерта и фото с супругом.