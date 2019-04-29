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58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

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Александр Цекало и Дарина Эрвин

Фото: Instagram Дарины Эрвин
38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.

Не так давно продюсер Александр Цекало и актриса Дарина Эрвин вернулись из свадебного путешествия. Пара поженилась в Беверли-Хиллз, после чего отправилась в Италию. Теперь влюбленные снова путешествуют по США — наслаждаются обществом друг друга на фестивале джаза в Новом Орлеане.

Об этом пресса узнала из Instagram-stories Дарины, которая показала видео с концерта и фото с супругом.

Несмотря на то, что пара выглядит совершенно счастливой, коллеги Александра Цекало не верят в эту любовь.

«Я считаю, что он попал очень круто. Молодец! Я на ее стороне. Я считаю, что она должна раздеть его догола по идее. Я прям болею за нее серьезно», — прокомментировал Сергей Мазаев в эфире шоу «Звезды сошлись».

Актриса Наталья Андрейченко, актер Александр Пашутин, фигуристка Мария Бутырская склоняются к мысли, что этот брак — по расчету.

Певица Лолита Милявская, которая в свое время была замужем за героем материала, старается быть немнгословной.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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