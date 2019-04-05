«Корежит»: Лолита Милявская прокомментировала новые отношения Александра Цекало

Лолита Милявская стала новой гостьей Регины Тодоренко. В эфире шоу «Пятница с Региной» она впервые прокомментировала новые отношения Александра Цекало.

«Дай Бог всем здоровья, счастья, и я абсолютно рада, что все там это… хочешь мое отношение? Единственное, что я хотела бы— чтобы предыдущая жена моего очередного из мужей поставила свечку и сказала "Слава Богу". Все. А это — личное дело каждого. Все красивые, все счастливые, всем дай Бог. Все остальное не имеет значение», — высказалась она.

«Когда ты знаешь цену человека, его моральную составляющую… тебя корежит, и делать вид, что я сейчас сестра милосердия, я не буду», — добавила певица.

Главной причиной расставания со своими бывшими Лолита все-таки считает свой эгоизм: «Я не умела любить. Я секс принимала за любовь, мне казалось что если классно, то все, любовь. А люди отдавали всю душу. А я была потребителем и считала работу главнее».

Сейчас Лолита Милявская считает, что все должно быть в балансе и старается интересоваться делами мужа, хотя вспомнить об этом вовремя нелегко.

На предположение Регины Тодоренко о том, что новая жена Александра Цекало очень похожа на молодую Лолиту Милявскую, звезда отреагировала с удивлением: «Ну может только тем, что она брюнетка, и ничего большего мне кажется нет. Она абсолютно восточная девушка… что ты сейчас хочешь от меня услышать?»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram