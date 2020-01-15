56-летний Джонни Депп нашел замену «сбежавшей невесте»?

В ноябре минувшего года американские СМИ сообщили, что российская танцовщица go-go Полина Глен отвергла предложение руки и сердца 55-летнего Джонни Деппа и буквально сбежала из его особняка. По всей вероятности, актер горевал недолго — уже в середине января его застукали с новой избранницей.

О девушке известно немного: она худая, высокая и темноволосая. Очевидцы, которые видели ее с Джонни в одном из лондонских ресторанов (пара составила компанию Тиму Бертону и его избраннице), пара уехала вместе в неизвестном направлении.