«Голые» платья и глубокие декольте: звезды показали все лучшее сразу на гала-ужине amfAR

В едином благородном порыве в отеле Hotel Du Cap-Eden-Roc на Лазурном Берегу слились Милла Йовович, Хайди Клум, Николь Шерзингер, Кристен Стюарт и другие звезды, уверенные в том, что искусство может менять жизнь к лучшему.
Гала-ужин «Кино против СПИДа» является одним из самых роскошных событий кинофестиваля в Каннах и традиционно собирает десятки знаменитостей со всего мира, готовых потратиться на благие цели.
Наши соотечественницы Виктория Боня и Татьяна Навка привлекли к себе всеобщее внимание, позируя фотографам на красной дорожке. Телеведущая выбрала платье молочного оттенка, усыпанное стразами, а фигуристка примерила пышный наряд из тюля, украшенный принтом в виде балерин.
После того как голливудские и европейские актрисы, а также всемирно известные супермодели блеснули на красной дорожке amfAR Gala, звездных красавиц и их спутников ждал большой прием, где они с удовольствием пообщались и обменялись последними новостями, а также поучаствовали в масштабном благотворительном аукционе.
Фото: Dave Bedrosian, Gisele Tellier / Global Look Press, East News