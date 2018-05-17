«Голые» платья и глубокие декольте: звезды показали все лучшее сразу на гала-ужине amfAR

В едином благородном порыве в отеле Hotel Du Cap-Eden-Roc на Лазурном Берегу слились Милла Йовович, Хайди Клум, Николь Шерзингер, Кристен Стюарт и другие звезды, уверенные в том, что искусство может менять жизнь к лучшему.

Гала-ужин «Кино против СПИДа» является одним из самых роскошных событий кинофестиваля в Каннах и традиционно собирает десятки знаменитостей со всего мира, готовых потратиться на благие цели.

Наши соотечественницы Виктория Боня и Татьяна Навка привлекли к себе всеобщее внимание, позируя фотографам на красной дорожке. Телеведущая выбрала платье молочного оттенка, усыпанное стразами, а фигуристка примерила пышный наряд из тюля, украшенный принтом в виде балерин.