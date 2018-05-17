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«Голые» платья и глубокие декольте: звезды показали все лучшее сразу на гала-ужине amfAR

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Виктория Боня
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На Каннском кинофестивале состоялся традиционный благотворительный вечер amFAR, организованный для сбора средств на борьбу со СПИДом.

В едином благородном порыве в отеле Hotel Du Cap-Eden-Roc на Лазурном Берегу слились Милла Йовович, Хайди Клум, Николь Шерзингер, Кристен Стюарт и другие звезды, уверенные в том, что искусство может менять жизнь к лучшему.

Гала-ужин «Кино против СПИДа» является одним из самых роскошных событий кинофестиваля в Каннах и традиционно собирает десятки знаменитостей со всего мира, готовых потратиться на благие цели.

Наши соотечественницы Виктория Боня и Татьяна Навка привлекли к себе всеобщее внимание, позируя фотографам на красной дорожке. Телеведущая выбрала платье молочного оттенка, усыпанное стразами, а фигуристка примерила пышный наряд из тюля, украшенный принтом в виде балерин.

После того как голливудские и европейские актрисы, а также всемирно известные супермодели блеснули на красной дорожке amfAR Gala, звездных красавиц и их спутников ждал большой прием, где они с удовольствием пообщались и обменялись последними новостями, а также поучаствовали в масштабном благотворительном аукционе.

Фото: Dave Bedrosian, Gisele Tellier / Global Look Press, East News

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