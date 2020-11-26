Врач-диетолог рассказала россиянам, кому нельзя есть бананы
Как сообщила онлайн-изданию «РИА Новости» врач-диетолог Татьяна Разумовская, бананы – кладезь ценного калия, который необходим для того, что сердце было здоровым, и витамина С, необходимого для крепкого иммунитета, лучшего усвоения железа и поддержания молодости. Также в нем содержатся трипофан – аминокислота, которая превращается в организме в серотонин, отвечающий за хорошее настроение, крепкий сон и контроль аппетита; магний и В6, контролирующие стабильность нервной системы уровень сахара в крови.
Однако один из главных недостатков этого продукта – это высокая энергетическая ценность. Причем чем более спелые бананы, тем они боле калорийные (в незрелом плоде 120 ккал, в перезрелом – все 180 ккал, в сушеном – в 5 раз больше, чем в зрелом). Происходит это за счет увеличения количества сахара в них. «Зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и, таким образом, могут сыграть роль мочегонного. Поспевшие имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм», — пояснила Татьяна Разумовская.
Фото: depositphotos
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