Врач-диетолог рассказала россиянам, кому нельзя есть бананы

Однако один из главных недостатков этого продукта – это высокая энергетическая ценность. Причем чем более спелые бананы, тем они боле калорийные (в незрелом плоде 120 ккал, в перезрелом – все 180 ккал, в сушеном – в 5 раз больше, чем в зрелом). Происходит это за счет увеличения количества сахара в них. «Зеленые недоспелые бананы содержат много натрия и, таким образом, могут сыграть роль мочегонного. Поспевшие имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм», — пояснила Татьяна Разумовская.

Фото: depositphotos

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