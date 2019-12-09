В России утверждены первые ГОСТы на экологически чистые продукты

Кроме того, в новых нормативах утверждены условия производства, хранения, транспортировки продукции, претендующей на звание «зеленой», а также требования к используемым для подкормки минеральным удобрениям. «Новые стандарты являются частью стратегии по развитию интегрированного сельского хозяйства и повышению качества отечественной пищевой продукции в целом, в том числе с целью роста экспортной конкурентоспособности российских «зеленых» брендов. При разработке российских ГОСТов учитывался европейский и международный опыт стандартизации в сфере «точного» сельского хозяйства, а также регламенты Евросоюза 66/2010 «Об экологическом знаке Европейского союза», — сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Разработанные ГОСТы помогут производителям, чья продукция соответствует требованиям, использовать специальную маркировку, свидетельствующую о том, что она соответствует всем «зеленым» нормам.

Фото: vostock-photo

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