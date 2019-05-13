Не только фрукты: ученые выяснили, какие продукты нужно есть, чтобы не стареть

В ходе 58 различных опытов и 158 исследований, посвященных ЗОЖ, ученые выяснили, что увеличению продолжительности жизни способствует регулярное употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой. При этом они отмечают, что фрукты в последние годы и так оценены по достоинству, а вот орехи, зелень и ягоды почему-то остались в тени яблок, бананов и персиков. А в них, между прочим, количество клетчатки не меньше. Также ее содержат различные каши и все виды бобовых.

Согласно выводам ученых, дневная норма клетчатки, способствующая замедлению старения и развития возрастных заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета, составляет 25-30 граммов. Потому, если вы страдаете от гипертонии или уровень холестерина в вашей крови далек от нормального, введите в свой рацион больше овощей и фруктов.