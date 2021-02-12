Ученые наконец определились, можно ли пить молоко взрослым без вреда для здоровья

Как сообщает онлайн-издание Times of India, в молоке содержатся кальций, необходимый для сохранения костей крепкими, однако в слишком больших количествах этот напиток может принести вред.

Так, шведские специалисты провели исследование и пришли к выводу, что злоупотребление молоком может стать причиной повышения риска переломов и внезапной смерти. Без вреда для здоровья можно употреблять не больше 2 стаканов в день. Особенно важно соблюдать это правило женщинам, у которых вероятность летального исхода при чрезмерном употреблении напитка удваивалась. При этом у мужчин подобная закономерность выявлена не была. Кроме того, употребление слишком большого количества молока может привести и к другим побочным эффектам. Специалисты выделили среди них вздутие живота, угревая сыпь и прыщи, а также усталость вследствие воспалительных процессов в кишечнике.