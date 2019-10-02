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Сырые овощи могут быть вредны для здоровья

Согласно новому исследованию ученых Калифорнийского университета Сан-Франциско, употребление сырых овощей может оказаться вредным для здоровья, так как они убивают полезные кишечные бактерии, повышающие иммунную систему и ответственные за пищеварение.

В ходе эксперимента, проведенного на мышах и людях, выяснилось, что отварные, обжаренные или тушеные овощи гораздо полезнее. Об этом сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, ссылаясь на результаты исследования, опубликованного в Nature Microbiology,

Во время эксперимента 4 разные группы мышей придерживались разных видов диеты. Грызуны первой и второй групп ели сырые мясо и сладкий картофель соответственно, третьей и четвертой – те же самые продукты, но приготовленные. К своему удивлению, специалисты обнаружили, что в микробиоме мыше, которые ели сырое или приготовленное мясо, нет никакой разницы. Однако она значительна у грызунов, питавшихся овощами.

Затем команда специалистов повторила эксперимент на людях и мышах, которые ели белый картофель, кукурузу, горох, морковь и свеклу – и получили те же результаты.

По мнению ученых, все дело в том, что не обработанные термически продукты содержат антимикробные соединения, которые повреждают или убивают полезные бактерии в нашем организме, известные как микробиом. В то же время приготовленная пища растительного происхождения, наоборот, может улучшить здоровье кишечника.

«Мы были удивлены, обнаружив, что до этого момента никто не изучал вопрос о том, как кулинария изменяет микробиомную экосистему в кишечнике. Мы очень заинтересованы в проведении более масштабных и длительных наблюдений на людях, чтобы понять, каково влияние сырых овощей на микробиом в долгосрочной перспективе», – признала автор исследования, доктор Питер Тернбро.

Фото: vostock-photo

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