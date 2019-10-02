Сырые овощи могут быть вредны для здоровья

Затем команда специалистов повторила эксперимент на людях и мышах, которые ели белый картофель, кукурузу, горох, морковь и свеклу – и получили те же результаты.

По мнению ученых, все дело в том, что не обработанные термически продукты содержат антимикробные соединения, которые повреждают или убивают полезные бактерии в нашем организме, известные как микробиом. В то же время приготовленная пища растительного происхождения, наоборот, может улучшить здоровье кишечника.

«Мы были удивлены, обнаружив, что до этого момента никто не изучал вопрос о том, как кулинария изменяет микробиомную экосистему в кишечнике. Мы очень заинтересованы в проведении более масштабных и длительных наблюдений на людях, чтобы понять, каково влияние сырых овощей на микробиом в долгосрочной перспективе», – признала автор исследования, доктор Питер Тернбро.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!