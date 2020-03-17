Стало известно, на сколько времени хватит запасов продуктов в российских магазинах в случае карантина
Как сообщил российскому изданию «Известия» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко, запасов продуктов питания в магазинах даже в случае объявления карантина хватит минимум на 8 недель. Кроме того, поставки не прекращены, и представители торговых сетей усиленно пополняют ассортимент товаров, пользующихся повышенным спросом, среди которых – крупы, макароны, консервы, антисептики, туалетная бумага и другие средства личной гигиены.
«У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины, – сказал Илья Власенко. – Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом».
Специалист подчеркнул, что россиянам не стоит бояться, что полки магазинов внезапно опустеют, потому что ситуация со снабжением контролируется не только ритейлерами, местными органами власти и правительством, и напомнил всем покупателям о необходимости соблюдения мер безопасности: соблюдать безопасную дистанцию минимум в один метр, стараться не прикасаться без перчаток к дверным ручкам, ручкам тележек, POS-терминалам и не трогать лицо и глаза грязными руками.
Фото: pixabay
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