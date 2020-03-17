Стало известно, на сколько времени хватит запасов продуктов в российских магазинах в случае карантина

Специалист подчеркнул, что россиянам не стоит бояться, что полки магазинов внезапно опустеют, потому что ситуация со снабжением контролируется не только ритейлерами, местными органами власти и правительством, и напомнил всем покупателям о необходимости соблюдения мер безопасности: соблюдать безопасную дистанцию минимум в один метр, стараться не прикасаться без перчаток к дверным ручкам, ручкам тележек, POS-терминалам и не трогать лицо и глаза грязными руками.

Фото: pixabay

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