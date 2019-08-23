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Стало известно, могут ли семечки спровоцировать развитие аппендицита

Врачи развеяли один из самых популярных мифов нашего детства о том, что семечки могут стать причиной острого аппендицита.

Об этом сообщает российское информационное агентство «РИА Новости», которое, в свою очередь, ссылается на заведующего отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Андрея Кригера.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», – заметил он.

Также профессор добавил, образ жизни, физические нагрузки или их отсутствие, стресс, питание никак не могут повлиять на развитие этого заболевания. На сегодняшний день вообще неизвестны факторы, которые способны увеличить риск обострения аппендицита.

Андрей Кригер уточнил, что по половому признаку болезнь также не выбирает людей – она одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин, однако у пожилых она встречается гораздо реже, чем у молодых.

Кроме того, хирург отметил, что удалять аппендикс в профилактических целях не стоит, делать это нужно лишь в том случае, если диагноз подтвержден, так как это не бесполезный рудимент, он играет определенную роль в общем иммунологическом статусе человека, также в нем находится лимфоидная ткань.

Главным симптомом обострения аппендицита, по словам специалиста, является вовсе не острая боль, а тянущая, возникающая вверху живота с последующей локализацией в правой нижней части живота, а также тошнота.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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