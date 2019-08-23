Стало известно, могут ли семечки спровоцировать развитие аппендицита

Андрей Кригер уточнил, что по половому признаку болезнь также не выбирает людей – она одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин, однако у пожилых она встречается гораздо реже, чем у молодых.

Кроме того, хирург отметил, что удалять аппендикс в профилактических целях не стоит, делать это нужно лишь в том случае, если диагноз подтвержден, так как это не бесполезный рудимент, он играет определенную роль в общем иммунологическом статусе человека, также в нем находится лимфоидная ткань.

Главным симптомом обострения аппендицита, по словам специалиста, является вовсе не острая боль, а тянущая, возникающая вверху живота с последующей локализацией в правой нижней части живота, а также тошнота.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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