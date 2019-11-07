Йогурт, яичница-глазунья и другие популярные варианты завтраков, которые вредны для здоровья

Кроме того, диетологи рекомендовали отказаться от соков, смузи и кофе на завтрак, чтобы избежать гастрита, а также не есть самим и не давать детям утром сладкие хлопья с молоком, так как это может спровоцировать развитие ожирения. Идеальный завтрак, по мнению специалистов, должен содержать и белки, и углеводы: «Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускаются небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить еще углеводы, энергию можно дополнить это салатом», — утверждает Дарья Русакова.

Также отличным вариантом станет каша, в частности, овсянка, которая подарит чувство сытости надолго и, обволакивая желудок, защитит его. Тем же, кто предпочитает есть утром бутерброды, диетологи рекомендовали заменить обычный хлеб на цельнозерновой, а колбасу – на отварное мясо или курицу.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!