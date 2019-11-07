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Йогурт, яичница-глазунья и другие популярные варианты завтраков, которые вредны для здоровья

Российские диетологи рассказали, от каких любимых продуктов стоит отказаться на завтрак, а также поведали, какие блюда помогут взбодриться и долго не чувствовать голод.

По мнению экспертов, которое они высказали российскому информационному агентству «РИА Новости», так любимый многими йогурт – не слишком хороший вариант завтрака, так как уже через 15-20 минут он полностью уходит из желудка, а он все еще продолжает работать – вырабатывать ферменты и соляную кислоту, что может привести к проблемам со здоровьем.

Врач-диетолог Лейла Болатичева поясняет, что сам по себе йогурт не вреден, он станет отличным перекусом между приемами пищи, но на завтрак его можно есть только в сочетании с какими-то другими продуктами.

Также эксперты предупредили, что так называемый традиционный «английский завтрак», включающий яичницу-глазунью с жареным беконом, фасоль в томатном соусе и тосты категорически противопоказаны людям, страдающим от ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Такой вариант завтрака допустим лишь изредка и только людям, ведущим активный образ жизни.

«Если человек здоров, и не имеет проблем с сердечно-сосудистой системой, у него нет повышенного давления, ожирения, если человек ведет подвижный образ жизни и занимается спортом, то такой завтрак иногда допускается. Но если есть проблемы с пищеварительным трактом, то большое количество жиров и холестерина может навредить здоровью и ухудшить течение хронических заболеваний», – поясняет кандидат медицинских наук, главврач клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова.

Кроме того, диетологи рекомендовали отказаться от соков, смузи и кофе на завтрак, чтобы избежать гастрита, а также не есть самим и не давать детям утром сладкие хлопья с молоком, так как это может спровоцировать развитие ожирения. Идеальный завтрак, по мнению специалистов, должен содержать и белки, и углеводы: «Это могут быть блюда из творога, яйца, также допускаются небольшое количество рыбы, мяса или птицы. А для того, чтобы получить еще углеводы, энергию можно дополнить это салатом», — утверждает Дарья Русакова.

Также отличным вариантом станет каша, в частности, овсянка, которая подарит чувство сытости надолго и, обволакивая желудок, защитит его. Тем же, кто предпочитает есть утром бутерброды, диетологи рекомендовали заменить обычный хлеб на цельнозерновой, а колбасу – на отварное мясо или курицу.

Фото: vostock-photo

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