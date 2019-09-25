Стало известно, как правильно питаться осенью, чтобы укрепить иммунитет

По словам специалиста, которые приводит информационное агентство RT, для поддержания хорошего иммунитета обязательно необходимо включить в рацион свежие овощи и фрукты, благо летний урожай все еще представлен на прилавках магазинов.
«Пока есть возможность, нужно максимально есть овощи и фрукты, причём именно в свежем виде. А консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить», – сказал Тутельян.
Кроме того, специалист отметил, что осенью (да и не только) важно не переедать. Питаться надо в соответствии со своими энергозатратами, ведь большинство из нас ведет сидячий образ жизни, мало двигается как на работе, так и дома, потому женщинам нужно придерживаться дневной калорийности в районе 1800 ккал, а мужчинам – в районе 2000 ккал. В противном случае увеличение веса неизбежно.
В заключение диетолог добавил, что в осенне-зимний период очень важно принимать расширенные витаминно-минеральные комплексы и не забрасывать спорт до весны.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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