Стало известно, как правильно питаться осенью, чтобы укрепить иммунитет

В заключение диетолог добавил, что в осенне-зимний период очень важно принимать расширенные витаминно-минеральные комплексы и не забрасывать спорт до весны.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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