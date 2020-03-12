Составлен список вкусных и полезных продуктов, которые помогут защититься от вирусов
Как передает онлайн-версия газеты La Vanguardia, продуктом номер 1 специалисты считают чеснок, который, как известно, обладает мощным антибактериальным и противовирусным эффектом. На втором месте – богатый витамином Е миндальный орех, а замыкает тройку лидеров черника, в которой содержатся вещества, защищающие от инфекции дыхательные пути (помните, что опасным осложнением коронавируса является пневмония, так что задумайтесь о включении в свой рацион этого продукта).
Кроме того, врачи рекомендовали регулярно пить куриный бульон – как известно, он обладает мощным противопростудным действием и ускоряет процесс выздоровления, если вы все же заболели, а также препятствует образованию слизи и развитию кашля.
В список попали богатая витаминами, микроэлементами, антиоксидантами и клетчаткой капуста брокколи, содержащий бета-каротин сладкий перец. Кроме того, в свой рацион необходимо включить такие богатые витамином С фрукты, как цитрусовые и киви, а также грибы, шпинат, морепродукты, гранат и темный шоколад. Не стоит также заболевать о природном иммуномодуляторе имбире – его можно использовать и в качестве специи, и в свежем виде, еще одна полезная для здоровья специя – куркума. Что касается напитков, врачи рекомендуют пить кефир и зеленый чай.
Фото: Instagram
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