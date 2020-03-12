Составлен список вкусных и полезных продуктов, которые помогут защититься от вирусов

Как передает онлайн-версия газеты La Vanguardia, продуктом номер 1 специалисты считают чеснок, который, как известно, обладает мощным антибактериальным и противовирусным эффектом. На втором месте – богатый витамином Е миндальный орех, а замыкает тройку лидеров черника, в которой содержатся вещества, защищающие от инфекции дыхательные пути (помните, что опасным осложнением коронавируса является пневмония, так что задумайтесь о включении в свой рацион этого продукта).

Кроме того, врачи рекомендовали регулярно пить куриный бульон – как известно, он обладает мощным противопростудным действием и ускоряет процесс выздоровления, если вы все же заболели, а также препятствует образованию слизи и развитию кашля.