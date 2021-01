Сколько яблок в день можно съесть, чтобы принести максимальную пользу здоровью

Как сообщает онлайн-издание Eat This, Not That, в яблоках содержится большое количество полезных веществ, среди которых – клетчатка, пектин, витамин С, которые, работая в комплексе, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Однако злоупотреблять ими не стоит. Диетологи Всемирной организации здравоохранения рекомендуют съедать в день до 400 г различных овощей и фруктов в сутки, но при этом максимально полезной нормой яблок считается 1-2 штуки в сутки.