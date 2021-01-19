Сколько яблок в день можно съесть, чтобы принести максимальную пользу здоровью
Как сообщает онлайн-издание Eat This, Not That, в яблоках содержится большое количество полезных веществ, среди которых – клетчатка, пектин, витамин С, которые, работая в комплексе, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Однако злоупотреблять ими не стоит. Диетологи Всемирной организации здравоохранения рекомендуют съедать в день до 400 г различных овощей и фруктов в сутки, но при этом максимально полезной нормой яблок считается 1-2 штуки в сутки.
Если же переборщить с яблоками, можно столкнуться с такой проблемой, как вздутие живота, проблемы с пищеварением и даже запор. Причиной тому может стать переизбыток клетчатки, которой, в зависимости от возраста, требуется от 20 до 40 граммов. А максимальная суточная норма и вовсе не более 70 граммов. Кроме того, яблочная диета может привести к скачкам сахара в крови из-за колебания глюкозы. Врач-диетолог Джош Акс отметил: «У людей с плохим метаболизмом или эндокринологическими заболеваниями слишком большое количество сахара, получаемого из фруктов, может ухудшить чувствительность к инсулину или повлиять на эффективность лечения диабета». Так что не стоит есть больше двух яблок в сутки.
Фото: pixabay
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