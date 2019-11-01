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Пышнее и полезнее: с 1 ноября россияне будут покупать хлеб, испеченный по новым стандартам

С 1 ноября 2019 года в России вступили в силу новые ГОСТы для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Согласно изменениям, все производители должны будут использовать исключительно хлебопекарную муку, а от муки «общего назначения» придется отказаться.

По словам начальника отдела сертификации федерального «Центра оценки качества зерна» Галины Кулаковой, которые приводит российское информационное агентство ТАСС, так называемая «мука общего назначения» изготавливается из пшеницы, используемой в производстве комбикормов, и уступает по своим свойствам «сортовой» муке, потому ее качество искусственно повышали за счет стабилизаторов и разрыхлителей. В хлебе, испеченном по ГОСТу, такая мука появилась в начале 2000-х годов.

«Конечно, это отражалось на качестве хлеба, мука общего назначения подразумевает более низкие показатели качества», – поясняет Кулакова.

Кроме того, в такой муке меньше клейковины, важной для выпечки хлеба, ее содержание для получения высококачественного продукта должно составлять не меньше 26%. Если этот процент будет меньше, это неизбежно скажется на объеме и количестве полученной выпечки.

Однако эксперт с сожалением добавила, что новые ГОСТЫ не защитят от использования недобросовестными производителями различных добавок и усилителей вкуса, несмотря на то, что при использовании муки высших сортов необходимость в них отпадет.

По словам производителей хлебобулочных изделий, новые ГОСТы не должны сказаться на уровне цен хлеба, так как большинство брендов и так использовали лишь качественное сырье, кроме того, разница между закупочной стоимостью муки «общего назначения» и муки высших сортов незначительна.

Фото: vostock-photo

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