Пышнее и полезнее: с 1 ноября россияне будут покупать хлеб, испеченный по новым стандартам

Однако эксперт с сожалением добавила, что новые ГОСТЫ не защитят от использования недобросовестными производителями различных добавок и усилителей вкуса, несмотря на то, что при использовании муки высших сортов необходимость в них отпадет.

По словам производителей хлебобулочных изделий, новые ГОСТы не должны сказаться на уровне цен хлеба, так как большинство брендов и так использовали лишь качественное сырье, кроме того, разница между закупочной стоимостью муки «общего назначения» и муки высших сортов незначительна.

Фото: vostock-photo

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