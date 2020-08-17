Россиянам составили список продуктов, которые не стоит есть на ужин
В комментарии «РИА Новостям» эксперт объяснила, что лучше отказаться от употребления перед сном высококалорийных продуктов, к которым относятся выпечка, сладости – в них много пустых калорий, а вот полезных пищевых волокон немного, да и для фигуры они не полезны. Диетологи сходятся во мнении, что есть эти продукты всем, кто худеет, можно и нужно только в первой половине дня. Ужинать крупами, картофелем и макаронами Круглова тоже не рекомендует, потому что в них много крахмала, что замедляет похудение. Днем в разумных количествах их можно есть даже тем, кто сидит на не жесткой диете.
Также во второй половине дня стоит отказаться от солений – они не только задерживают жидкость, что приводит к утренним отекам, но и способствуют повышению аппетита, что значит, что вы можете употребите на ужин больше, чем планировали. Кроме того, по мнению Кругловой, лучше в последний прием пищи не включать жирные, колбасные, мясные продукты. «Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая — она не даст возможности организму отдохнуть за ночь», — указала диетолог.
Эксперт отметила, что ужин должен быть легким, но питательным, чтобы перед сном не захотелось опустошить холодильник. Идеально подойдут нежирные сыры, творог, рыба и морепродукты, а также свежие овощи, из которых можно сделать салат, заправить который рекомендуется чайной ложкой оливкового масла. А если нестерпимо хочется сладкого, выберите фрукт с низким гликемическим индексом и не самой высокой калорийностью (то есть банан и виноград не подойдут).
Фото: pexels
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