Россиянам составили список продуктов, которые не стоит есть на ужин

Также во второй половине дня стоит отказаться от солений – они не только задерживают жидкость, что приводит к утренним отекам, но и способствуют повышению аппетита, что значит, что вы можете употребите на ужин больше, чем планировали. Кроме того, по мнению Кругловой, лучше в последний прием пищи не включать жирные, колбасные, мясные продукты. «Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая — она не даст возможности организму отдохнуть за ночь», — указала диетолог.

Эксперт отметила, что ужин должен быть легким, но питательным, чтобы перед сном не захотелось опустошить холодильник. Идеально подойдут нежирные сыры, творог, рыба и морепродукты, а также свежие овощи, из которых можно сделать салат, заправить который рекомендуется чайной ложкой оливкового масла. А если нестерпимо хочется сладкого, выберите фрукт с низким гликемическим индексом и не самой высокой калорийностью (то есть банан и виноград не подойдут).

Фото: pexels

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