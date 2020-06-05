Россиянам рассказали, какой суп самый вредный для здоровья

Торопыгина отметила, что солянка усиливает риск развития атеросклероза, потому категорически противопоказана гипертоникам. А содержащиеся в рецепте лимон и каперсы раздражают желудочно-кишечный тракт и делают суп опасным для людей, страдающих от гастрита или язвы. Не рекомендовано это блюдо и тем, у кого диагностированы проблемы с поджелудочной железой – оно может спровоцировать обострение заболевания. «Солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок», — сказала эксперт, добавив, что даже полностью здоровым людям лакомиться любимым блюдом можно исключительно в редких случаях, частое его употребление принесет больше вреда, чем пользы.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!