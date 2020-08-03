Россиянам рассказали, как выбрать спелый и сладкий арбуз

Что же касается звука при постукивании, он должен быть не глухим и не звонким, а будто бы вибрирующим. А хвостик, по словам старшего научного сотрудника ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артема Соколова, должен быть сухим, но не пересохшим: «Это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но нужно учитывать фактор транспортировки: пока он доедет до места продажи, его хвостик, если даже арбуз совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего 3–4 дня». Также очень многие вкусовые характеристики ягоды зависят от ее сорта и места выращивания. Например, небольшие арбузы (7-10 кг) относятся к ранним, они, как правило, менее сладкие и мало хранятся. Продукт иностранного происхождения также может показаться россиянам пресноватым. Дело в том, что в нашей стране любят есть арбуз как самостоятельное блюдо, а в Европе и Америке – сочетать с другой едой.

Чтобы избежать отравления, эксперты рекомендовали россиянам хорошо мыть ягоду, лучше с мылом, не догрызать мякоть вплотную до белой корки – в ней могут содержаться следы удобрений и она, как правило, уже несладкая. Также стоит обращать внимание на цену – супердешевые ягоды не могут стоить супердешево, и приобретать их лучше на официальных развалах или в магазинах – это гарантия качества, так как в данном случае вся продукция должна быть задекларирована.

Фото: pixabay

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