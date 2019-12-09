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Россиянам рассказали, как правильно выбрать хорошие рыбные консервы к Новому году

Рекомендации по выбору рыбных консервов, в том числе и популярных в преддверии новогодних праздников шпротов, дал Роспотребнадзор.

По словам представителей ведомства, которые приводит российское информационное «РИА Новости», в первую очередь необходимо обратить внимание на упаковку: рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяную или стеклянную тару без каких-либо подтеков или следов ржавчины. Целостность упаковки не должна быть нарушена.

Помимо этого стоит обратить внимание на маркировку и наличие явных дефектов упаковки – если на ней есть вмятины или срок годности подходит к концу, от покупки лучше воздержаться. Если на банке с консервами есть вздутия, даже небольшие, оставьте ее на полке в магазине, так как это явное свидетельство того, что внутри происходят какие-то процессы, вызванные либо неправильным режимом хранения, либо плохой стерилизацией при изготовлении. Если вы купили шпроты или рыбу в жестяной таре, после вскрытия содержимое необходимо переложить в контейнер из пластика или стекла – оставлять продукт в открытой жестяной банке не рекомендуется. Рыбные консервы нельзя оставлять на столе на всю ночь: в комнате слишком высокая температура, а идеальные условия их хранения – при температуре от 0 до 15 градусов, в сухом (влажность не более 75%) прохладном месте.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что с точки зрения полезности для здоровья оптимальным выбором станут консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, без добавления масла или каких-либо соусов.

Фото: vostock-photo

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