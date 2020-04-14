Россиянам рассказали, как правильно питаться во время самоизоляции

Также эксперты напомнили, что надо пить не менее 2 л воды в день, а также рекомендовали в течение дня принимать витаминно-минеральные комплексы, которые помогут успокоить нервную систему – это особенно важно в условиях ситуации с повышенным уровнем стресса, в которой мы все сейчас находимся. В самоизоляции люди начинают гораздо меньше двигаться, не все могут заниматься спортом дома и даже рекомендованные 10 000 шагов в квартире сложно пройти. Потому от жирных продуктов, колбас и мясных деликатесов, сладостей и мучных изделий лучше отказаться. Также хотя бы на время лучше исключить из рациона газировку, сокосодержащие напитки, фастфуд и чипсы.

Примерное меню, составленное диетологами, выглядит так: на завтрак – каша, омлет, творожная запеканка или творог, свежие овощи и фрукты, чай, какао или кофе. Во время второго перекуса стоит съесть орехи, фрукты, немного нежирного сыра. На обед – обязательно горячее (мясо, рыба или птица с гарниром), суп, компот. На полдник – перекус свежими фруктами или сухофруктами. На ужин – также блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром, а также чашка чая. Перед сном, если хочется есть, можно выпить кефира или йогурта.

Фото: pixabay, архив пресс-службы

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