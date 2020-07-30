Россиянам рассказали, чем опасна для здоровья горячая еда
В эфире радиостанции Sputnik эксперт объяснил, чем грозит регулярное употребление слишком горячей еды. По его словам, конечно, человеческий желудок в состоянии адаптироваться к высоким температурам, но это для него не слишком полезно и может стать причиной развития язвы. «Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы», – предупредил врач.
Однако это вовсе не значит, что есть нужно исключительно холодную пищу или переживать, что что-то горячее станет причиной серьезных проблем со здоровьем. Идеальной считается теплая еда или комнатной температуры – такие блюда будут более питательными и полезными. Однако это не значит, что нужно измерять температуру всего, что оказывается на вашем столе – организм в целом может самостоятельно определить, что для него лучше, просто надо прислушиваться и не класть в рот продукты, близкие к закипанию. «Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же», – напомнил гастроэнтеролог.
Фото: depositphotos
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