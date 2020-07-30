Россиянам рассказали, чем опасна для здоровья горячая еда

Однако это вовсе не значит, что есть нужно исключительно холодную пищу или переживать, что что-то горячее станет причиной серьезных проблем со здоровьем. Идеальной считается теплая еда или комнатной температуры – такие блюда будут более питательными и полезными. Однако это не значит, что нужно измерять температуру всего, что оказывается на вашем столе – организм в целом может самостоятельно определить, что для него лучше, просто надо прислушиваться и не класть в рот продукты, близкие к закипанию. «Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же», – напомнил гастроэнтеролог.

Фото: depositphotos

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