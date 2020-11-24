Россиянам раскрыли рецепт напитка, который быстро спасет от сильного похмелья

Также эксперт посоветовала перед праздничным вечером или корпоративом купить в магазине свежие огурцы и по возвращении с мероприятия очистить парочку и съесть. В этом продукте содержится много калия и жидкости, которые способствуют выводу излишней жидкости из организма, благодаря чему наутро вы проснетесь без отеков. Кроме того, перед сном рекомендуется принять сорбент, чтобы остановить интоксикацию организма алкоголем.

Фото: depositphotos

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