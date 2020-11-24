Россиянам раскрыли рецепт напитка, который быстро спасет от сильного похмелья
Специалист сообщила онлайн-изданию «Комсомольская правда», что состояние похмелья наутро после банкета знакомо многим людям, однако его вполне можно избежать, если предпринять ряд нехитрых мер. По ее словам, не надо пить рассол или алкоголь или есть маринованные овощи. Гораздо эффективнее работает антипохмельный напиток на основе зеленого чая. Рецепт его очень прост.
«Необходимо приготовить основу в виде концентрированного зеленого чая. Для этого две-три столовые ложки чая завариваются в литре воды. После этого заварка охлаждается, разводится еще 1-1,5 литрами воды. Туда добавляются лимон, мята, базилик, клубника», — поделилась Дюваль.
Также эксперт посоветовала перед праздничным вечером или корпоративом купить в магазине свежие огурцы и по возвращении с мероприятия очистить парочку и съесть. В этом продукте содержится много калия и жидкости, которые способствуют выводу излишней жидкости из организма, благодаря чему наутро вы проснетесь без отеков. Кроме того, перед сном рекомендуется принять сорбент, чтобы остановить интоксикацию организма алкоголем.
Фото: depositphotos
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