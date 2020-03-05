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Как правильно есть яблоки, чтобы надолго сохранить молодость и красоту

Российский врач-диетолог Ирина Лизун дала рекомендации, как извлечь из яблок максимальную пользу без вреда для здоровья.

В эфире радио Sputnik эксперт рассказала, что яблоки лучше есть с кожурой, а не чистить их, как это чаще всего делается. Дело в том, что в шкурке этого фрукта содержатся ценные микроэлементы и пищевые волокна, способствующие улучшению работы пищеварительной системы. «Очень большая проблема современных людей ‒ это плохая работа желудочно-кишечного тракта. Не нужно забывать, что ЖКТ ‒ это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось», – пояснила Лизун.

Также она отметила, что у яблочной кожуры есть еще одна полезная для сохранения молодости и красоты функция: содержащиеся в ней вещества и витамины «подкармливают» ценные бактерии в организме, тем самым нормализуя микрофлору. Однако есть одно «но»: речь идет о тех яблоках, которые продавцы не натирают воском для придания им более привлекательного внешнего вида и продления срока хранения. В таком случае употребление в пищу кожуры может быть сомнительным, так как может вызвать сыпь или аллергию. «Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но, в оптимальном варианте, надо яблоко промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается», ‒ уточнила Ирина Лизун, добавив, что в случае появления реакции на воск лучше яблоки чистить и есть без кожуры.

Фото: vostock-photo

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