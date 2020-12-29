Россиянам перечислили самые калорийные блюда на новогоднем столе

При этом врач-диетолог Инна Пичугина заявила, что снизить энергетическую ценность праздничных блюд можно, заменив их более полезными альтернативами. Например, в знаменитый оливье лучше добавить вареную куриную грудку, а не колбасу, заправлять салаты натуральным йогуртом или сметаной. Газированные напитки правильнее заменить на минеральную воду с лимоном, а крепкий алкоголь – сухим шампанским или вином, а десерты – свежими фруктами. Но главное правило – стараться держать себя в руках и не накидываться на все вкусности разом.

Фото: depositphotos

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