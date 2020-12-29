Россиянам перечислили самые калорийные блюда на новогоднем столе
Как сообщил врач-терапевт Тимур Асанов онлайн-изданию «РИА Новости», настоящей «калорийной бомбой» станут салаты с майонезом – «Селедка под шубой», оливье, «Мимоза» и другие праздничные салаты. «С виду безобидная колбасная нарезка, даже если лакомиться ею без хлеба, картошка также кроют в себе внушительный запас калорий», — пояснил доктор. Не менее калорийными будут сладкая газировка и многие кондитерские изделия. Из алкогольных напитков опаснее всего с точки зрения калорийности водка, коньяк и виски.
При этом врач-диетолог Инна Пичугина заявила, что снизить энергетическую ценность праздничных блюд можно, заменив их более полезными альтернативами. Например, в знаменитый оливье лучше добавить вареную куриную грудку, а не колбасу, заправлять салаты натуральным йогуртом или сметаной. Газированные напитки правильнее заменить на минеральную воду с лимоном, а крепкий алкоголь – сухим шампанским или вином, а десерты – свежими фруктами. Но главное правило – стараться держать себя в руках и не накидываться на все вкусности разом.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!