Россиянам назвали скрытые опасности икры и ее допустимое количество в рационе

По словам эксперта, если злоупотреблять этим деликатесом, можно столкнуться и с аллергическими реакциями вплоть до отека Квинке и последующего анафилактического шока, особенно если покупать некачественную продукцию. А если есть просроченную икру, то можно и вовсе заболеть ботулизмом, который часто приводит к летальному исходу, потому особенно важно проверять целостность упаковки, сроки годности и состав, в котором не должно быть ароматизаторов и красителей. Лучше и вовсе покупать продукт в стеклянной и прозрачной пластиковой таре, чтобы иметь возможность оценить внешний вид икры и отдавать предпочтение малосольным вариантам.

Но даже качественный продукт стоит употреблять в умеренных количествах. Ноев рекомендует есть ее не более двух раз в неделю и в количестве не более двух столовых ложек и при этом не сочетать ее с другими солеными продуктами, так как суточное количество соли, согласно рекомендациям ВОЗ, не должно превышать 4,5 граммов.

Фото: freepik

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