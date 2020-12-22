Россиянам назвали скрытые опасности икры и ее допустимое количество в рационе
Как сообщил онлайн-изданию News.ru врач-диетолог Александр Ноев, в икре содержатся такие необходимые витамины и микроэлементы, как йод, фосфор, кальций, ценные омега-3 и омега-6 кислоты, однако есть в этом продукте и соль, причем в очень больших количествах – около 10 граммов на 100 граммов. Такая высокая доза способна нанести вред сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечному тракту, суставам, а также стать причиной повышения давления и снижения иммунитета, потому включать этот продукт в свой рацион можно, но в весьма ограниченных количествах.
По словам эксперта, если злоупотреблять этим деликатесом, можно столкнуться и с аллергическими реакциями вплоть до отека Квинке и последующего анафилактического шока, особенно если покупать некачественную продукцию. А если есть просроченную икру, то можно и вовсе заболеть ботулизмом, который часто приводит к летальному исходу, потому особенно важно проверять целостность упаковки, сроки годности и состав, в котором не должно быть ароматизаторов и красителей. Лучше и вовсе покупать продукт в стеклянной и прозрачной пластиковой таре, чтобы иметь возможность оценить внешний вид икры и отдавать предпочтение малосольным вариантам.
Но даже качественный продукт стоит употреблять в умеренных количествах. Ноев рекомендует есть ее не более двух раз в неделю и в количестве не более двух столовых ложек и при этом не сочетать ее с другими солеными продуктами, так как суточное количество соли, согласно рекомендациям ВОЗ, не должно превышать 4,5 граммов.
Фото: freepik
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