Российский диетолог рассказал, кому нельзя пить чай

Не стоит увлекаться этим горячим напитком и гипертоникам, так как это может привести к повышению давления. При этом Гинзбург уточнил, что в данном случае это не стопроцентный запрет и стоит ориентироваться на собственные ощущения – ухудшается у вас самочувствие или нет. Также стоит определиться с сортом чая: например, от черного давление может расти, а от зеленого нет – слушайте свое тело, оно вас не обманет.

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