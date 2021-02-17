Российский диетолог рассказал, кому нельзя пить чай
Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что для некоторых людей этот напиток вреден и может стать причиной проблем со здоровьем. Так, лучше воздержаться от чашечки чая людям, у которых есть проблемы с желудком. «От него повышается секреция желудочного сока и может обостриться заболевание. Там скорее нежелателен черный, но человек к этому должен прийти», ¬– пояснил специалист.
Не стоит увлекаться этим горячим напитком и гипертоникам, так как это может привести к повышению давления. При этом Гинзбург уточнил, что в данном случае это не стопроцентный запрет и стоит ориентироваться на собственные ощущения – ухудшается у вас самочувствие или нет. Также стоит определиться с сортом чая: например, от черного давление может расти, а от зеленого нет – слушайте свое тело, оно вас не обманет.
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Фото: pixabay
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