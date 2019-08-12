Роспотребнадзор рассказал, сколько сахара можно есть детям в сутки

По сообщению пресс-службы ведомства, которое цитирует российское информационное агентство ТАСС, количество добавленного сахара не должно превышать 10% от общей суточной нормы калорий. Но в действительности эти показатели превышены.
«Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей – чуть меньше, у подростков – 13%», – говорят специалисты Роспотребнадзора.
Эксперты пояснили, что под добавленным сахаром понимают продукт, который привносится в блюда извне помимо в дополнение к тому, который изначально содержится в нем. Именно поэтому в ведомстве настоятельно рекомендуют внимательно читать этикетки детского питания, готовых завтраков и других продуктов.
Также в пресс-службе заметили, что в преддверии начала школьных занятий детским завтракам надо уделить особое внимание. Утренний прием пищи обязательно должен быть плотным, по окончании него можно дать ребенку что-нибудь сладкое, чтобы он не испытывал слабости на первых уроках. При этом эксперты не призывают отказаться от быстрых углеводов вовсе. Они нужны и важны, но в умеренных количествах (речь идет о таких продуктах, как выпечка, конфеты, кондитерские изделия, сладости, готовые завтраки, а также соки, газированные напитки).
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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