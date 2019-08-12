Роспотребнадзор рассказал, сколько сахара можно есть детям в сутки

Также в пресс-службе заметили, что в преддверии начала школьных занятий детским завтракам надо уделить особое внимание. Утренний прием пищи обязательно должен быть плотным, по окончании него можно дать ребенку что-нибудь сладкое, чтобы он не испытывал слабости на первых уроках. При этом эксперты не призывают отказаться от быстрых углеводов вовсе. Они нужны и важны, но в умеренных количествах (речь идет о таких продуктах, как выпечка, конфеты, кондитерские изделия, сладости, готовые завтраки, а также соки, газированные напитки).

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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