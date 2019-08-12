passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Роспотребнадзор рассказал, сколько сахара можно есть детям в сутки

В Роспотребнадзоре назвали нормы суточного потребления сахара детьми, а также рекомендовали родителям внимательно изучать этикетки готовых завтраков и других детских продуктов на предмет содержания в них добавленного сахара.

По сообщению пресс-службы ведомства, которое цитирует российское информационное агентство ТАСС, количество добавленного сахара не должно превышать 10% от общей суточной нормы калорий. Но в действительности эти показатели превышены.

«Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей – чуть меньше, у подростков – 13%», – говорят специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты пояснили, что под добавленным сахаром понимают продукт, который привносится в блюда извне помимо в дополнение к тому, который изначально содержится в нем. Именно поэтому в ведомстве настоятельно рекомендуют внимательно читать этикетки детского питания, готовых завтраков и других продуктов.

Также в пресс-службе заметили, что в преддверии начала школьных занятий детским завтракам надо уделить особое внимание. Утренний прием пищи обязательно должен быть плотным, по окончании него можно дать ребенку что-нибудь сладкое, чтобы он не испытывал слабости на первых уроках. При этом эксперты не призывают отказаться от быстрых углеводов вовсе. Они нужны и важны, но в умеренных количествах (речь идет о таких продуктах, как выпечка, конфеты, кондитерские изделия, сладости, готовые завтраки, а также соки, газированные напитки).

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!