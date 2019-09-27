Развенчаны 6 «самых нелепых» мифов о питании, в которые пора перестать верить прямо сейчас

Миф первый: кокосовое масло полезно. «Кокосовое масло вредно, – написала Паула в своем микроблоге Instagram. – Доказано, что оно повышает общий уровень холестерина и в нем содержится около 80% насыщенных жиров». И хотя этот насыщенный вред не так вреден, как в мясных продуктах, кокосовое масло можно использовать только изредка, «для создания вкусового профиля».

Миф второй: безглютеновая диета полезна. В 2019 году отсутствие клейковины в меню стало столь модным, что его возвели на пьедестал почета. Но по словам диетолога, если вам не диагностирована непереносимость глютена, то диета, в которой его нет, для вас не полезна. «На самом деле, иногда мы можем обойтись без клетчатки и некоторых микроэлементов, но не стоит отказываться от глютена только потому, что думаете, что это улучшит ваше самочувствие. Просто замените некоторые продукты, его содержащие, на более полезные: белый хлеб на цельнозерновой или на закваске.