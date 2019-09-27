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Развенчаны 6 «самых нелепых» мифов о питании, в которые пора перестать верить прямо сейчас

Диетолог Паула Норрис разобралась с самыми популярными мифами о питании, в которые люди действительно верят, но которые на самом деле не имеют ничего общего с действительностью.

Миф первый: кокосовое масло полезно. «Кокосовое масло вредно, – написала Паула в своем микроблоге Instagram. – Доказано, что оно повышает общий уровень холестерина и в нем содержится около 80% насыщенных жиров». И хотя этот насыщенный вред не так вреден, как в мясных продуктах, кокосовое масло можно использовать только изредка, «для создания вкусового профиля».

Миф второй: безглютеновая диета полезна. В 2019 году отсутствие клейковины в меню стало столь модным, что его возвели на пьедестал почета. Но по словам диетолога, если вам не диагностирована непереносимость глютена, то диета, в которой его нет, для вас не полезна. «На самом деле, иногда мы можем обойтись без клетчатки и некоторых микроэлементов, но не стоит отказываться от глютена только потому, что думаете, что это улучшит ваше самочувствие. Просто замените некоторые продукты, его содержащие, на более полезные: белый хлеб на цельнозерновой или на закваске.

Миф третий: от углеводов толстеют. Это утверждение мы слышим с незапамятных времен. И если мы хотим быть стройными, от них стоит держаться подальше. Но Паула уверяет, что прибавка в весе связана лишь с потреблением излишнего количества еды. Если мы потребляем больше калорий, чем сжигаем, тогда мы поправляемся, а умеренные порции углеводов с низким гликемическим индексом необходимы для хорошего самочувствия и энергии.

Миф четвертый: перекусы – это плохо. «Перекусы – это хорошо, если вы выбираете правильные варианты» – заявляет диетолог. Среди ее фаворитов – вареные яйца со шпинатом, горсть орехов, яблоко, греческий йогурт или немного арахисового масла.

Миф пятый: есть 5-6 раз маленькими порциями лучше, чем 3 раза, но большими. Существует множество рекомендаций на эту тему, главный аргумент сторонников частого питания – это ускоряет метаболизм. Но Паула утверждает, что главное – калорийность, а не количество приемов пищи.

Миф шестой: кофе вреден для здоровья. О том, полезен этот напиток или нет, много лет ведутся ожесточенные споры, но диетолог уверяет: «Кофе на самом деле богат антиоксидантами и защищает от некоторых хронических заболеваний». Тем не менее важно не злоупотреблять количеством выпитого напитка. Две чашки свежесмолотого кофе и четыре растворимого – это максимум для большинства из нас.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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