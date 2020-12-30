Путин подписал закон о регулировании цен на продукты в России
На данный момент кабинет министров может устанавливать максимальные цены сроком на 90 дней, если в одном или нескольких субъектах РФ стоимость товаров выросла на 30% и держится более 30 дней. При этом составление перечня продуктов отводится на усмотрение правительства. Сейчас в список включены говядина, свинина, баранина, курица и рыба.
Кроме того, в нем есть сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай. В перечень внесли хлеб, муку, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель. Сюда же включили капусту, лук, а также морковь и яблоки.
Вице-спикер Госдумы России Александр Жуков ранее подчеркнул, что закон позволит правительству более оперативно реагировать на цены на российских прилавках. Как считает руководитель Минпромторга Денис Мантуров, введение государственного регулирования цен на продукты сломает принципы экономики, он пообещал, что власти до этого не дойдут.
Напомним, цена традиционного новогоднего салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России в 2020 году выросла на 1% и составила 312,37 рубля. Годом ранее индекс оливье составлял 309,178 рубля.
Фото: Global Look Press
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