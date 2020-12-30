Путин подписал закон о регулировании цен на продукты в России

Кроме того, в нем есть сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай. В перечень внесли хлеб, муку, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель. Сюда же включили капусту, лук, а также морковь и яблоки.

Вице-спикер Госдумы России Александр Жуков ранее подчеркнул, что закон позволит правительству более оперативно реагировать на цены на российских прилавках. Как считает руководитель Минпромторга Денис Мантуров, введение государственного регулирования цен на продукты сломает принципы экономики, он пообещал, что власти до этого не дойдут.

Напомним, цена традиционного новогоднего салата оливье на семью из четырех человек в среднем по России в 2020 году выросла на 1% и составила 312,37 рубля. Годом ранее индекс оливье составлял 309,178 рубля.