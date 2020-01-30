Провоцируют обострение гастрита и не только: чем могут быть опасны помидоры и томатная паста

Однако подобные ограничения не причина отказываться от томатов или сокращать их количество в рационе всем остальным людям. Соломатина напомнила, что в этом овоще содержится огромное количество витаминов, макро- и микроэлементов, в частности, такое вещество, как ликопин – мощный антиоксидант, оказывающий благотворное влияние на предстательную железу и защищающий от развития раковых заболеваний. Также Соломатина посоветовала даже здоровым людям отказаться от употребления кетчупа, так как в нем, как правило, очень много сахара и не только: «Зачастую кетчуп не содержит томатов, вместо них в продукт добавляют сливовое, яблочное или тыквенное пюре с вкусовыми добавками, красителями и ароматизаторами», – пояснила она.

Заменить кетчуп диетолог предложила качественной томатной пастой, в которую можно добавить и чеснок, и специи, благодаря чему получится вкусная и полезная альтернатива популярному соусу из магазина.

Фото: vostock-photo

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