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Провоцируют обострение гастрита и не только: чем могут быть опасны помидоры и томатная паста

Российский врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что помидоры не всегда могут быть полезны для здоровья.

По словам эксперта, которые приводит онлайн-издание «Вечерняя Москва», в томатах содержится огромное количество различных органических кислот, которые очень полезны – они активно участвуют в процессе пищеварения, активизируют работу желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, однако по этой же причине эти продукты категорически противопоказаны тем, кто страдает от гастрита и язвы желудка. Кроме того, рекомендовано исключить помидоры из своего рациона людям с желчекаменной болезнью, так как они провоцируют желчегонный эффект, и тем, у кого в анамнезе есть проблемы с мочеполовой системой и с почками, так как щавелевая кислота, содержащаяся в них, оказывает негативное воздействие на водно-солевой обмен.

Однако подобные ограничения не причина отказываться от томатов или сокращать их количество в рационе всем остальным людям. Соломатина напомнила, что в этом овоще содержится огромное количество витаминов, макро- и микроэлементов, в частности, такое вещество, как ликопин – мощный антиоксидант, оказывающий благотворное влияние на предстательную железу и защищающий от развития раковых заболеваний. Также Соломатина посоветовала даже здоровым людям отказаться от употребления кетчупа, так как в нем, как правило, очень много сахара и не только: «Зачастую кетчуп не содержит томатов, вместо них в продукт добавляют сливовое, яблочное или тыквенное пюре с вкусовыми добавками, красителями и ароматизаторами», – пояснила она.

Заменить кетчуп диетолог предложила качественной томатной пастой, в которую можно добавить и чеснок, и специи, благодаря чему получится вкусная и полезная альтернатива популярному соусу из магазина.

Фото: vostock-photo

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