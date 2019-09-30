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После пересадки почки у женщины появились способности к кулинарии

37-летняя Стефани Морс призналась, что после операции по пересадке почки от собственной матери обнаружила в себе способность, ранее ей не свойственную.

Женщина, ранее абсолютно равнодушная к искусству выпечки, как сообщает британский портал The Mirror, заявляет, что это мама «виновата» в ее новой страсти. Дело в том, что ранее Стефани любила есть мамины пироги, но сама была абсолютно равнодушна к процессу их приготовления.

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Фото: facebook

«Я никогда не интересовалась выпечкой, но сразу после операции и в течение нескольких недель после я маниакально хотела делать пирожные, как моя мама, – признается она. – Я рисовала пирожные, пироги и кексы и писала список начинок, с которыми хочу их приготовить. И как только вернулась домой, первым делом приготовила малиновый чизкейк. У меня как раз были для него все ингредиенты. Я была одержима».

Венди, 62-летняя мать женщина, пожертвовавшая дочери свою почку, очень обрадовалась и «позабавилась» этому ее неожиданному увлечению и добавила, что «Стефани всегда любила пирожные, но никогда не хотела их выпекать», а теперь они очень часто готовят вместе разнообразные десерты.

Доктора никак не комментируют внезапно открывшиеся способности к кулинарии их пациентки.

Фото: vostock-photo, facebook

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