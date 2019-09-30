После пересадки почки у женщины появились способности к кулинарии

«Я никогда не интересовалась выпечкой, но сразу после операции и в течение нескольких недель после я маниакально хотела делать пирожные, как моя мама, – признается она. – Я рисовала пирожные, пироги и кексы и писала список начинок, с которыми хочу их приготовить. И как только вернулась домой, первым делом приготовила малиновый чизкейк. У меня как раз были для него все ингредиенты. Я была одержима».

Венди, 62-летняя мать женщина, пожертвовавшая дочери свою почку, очень обрадовалась и «позабавилась» этому ее неожиданному увлечению и добавила, что «Стефани всегда любила пирожные, но никогда не хотела их выпекать», а теперь они очень часто готовят вместе разнообразные десерты.