Миниатюрная блогер рассказала, как регулярно съедает 8000 ккал в день и остается худой

Кейт призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что ведение блога о еде для нее – профессия мечты. Она прославилась тем, что при весе всего 58 килограммов способна съесть огромные порции еды, причем в кратчайшие сроки. Однажды на спор девушка за 8 минут съела целый бизнес-ланч, ей понадобилось менее часа, чтобы уничтожить шашлык калорийностью 8000 ккал – в 4 раза больше рекомендуемой женщинам максимальной дневной нормы в 2000 ккал, и победить 10 других конкурентов, съев 5 с половиной хот-догов всего за 5 минут.

Кейт признает, что ее чудовищный аппетит был с ней с самого детства, и повзрослев, она поняла, если продолжит есть так много, то либо растолстеет, либо будет вынуждена всю жизнь бороться с лишним весом. Сохранить 44 размер одежды, по собственному признанию блогера, помог бег: «Я никогда не была толстой, но раньше была пухленькой и носила 46-48 размер одежды. Но я начала подготовку к марафону, потому усиленно бегала, и вес постепенно снизился»