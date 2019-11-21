passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Миниатюрная блогер рассказала, как регулярно съедает 8000 ккал в день и остается худой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Фото: Instagram

Кейт Оуэнс прославилась в социальной сети Instagram и на YouTubeтем, что регулярно участвует в «пищевых челленджах», съедая на спор гигантские хотдоги и огромные порции блюд на время, и при этом по-прежнему носит размер одежды М и выглядит просто великолепно.

Кейт призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что ведение блога о еде для нее – профессия мечты. Она прославилась тем, что при весе всего 58 килограммов способна съесть огромные порции еды, причем в кратчайшие сроки. Однажды на спор девушка за 8 минут съела целый бизнес-ланч, ей понадобилось менее часа, чтобы уничтожить шашлык калорийностью 8000 ккал – в 4 раза больше рекомендуемой женщинам максимальной дневной нормы в 2000 ккал, и победить 10 других конкурентов, съев 5 с половиной хот-догов всего за 5 минут.

Кейт признает, что ее чудовищный аппетит был с ней с самого детства, и повзрослев, она поняла, если продолжит есть так много, то либо растолстеет, либо будет вынуждена всю жизнь бороться с лишним весом. Сохранить 44 размер одежды, по собственному признанию блогера, помог бег: «Я никогда не была толстой, но раньше была пухленькой и носила 46-48 размер одежды. Но я начала подготовку к марафону, потому усиленно бегала, и вес постепенно снизился»

В начале ноября звезда соцсетей приняла вызов и съела на спор самый большой хот-дог в Великобритании, увенчанный сыром и 5 видами бекона, всего за 25 минут. Для того, чтобы испытание вообще стало возможным, ей пришлось найти ресторан, повар которого согласился бы приготовить столь необычный заказ. Кейт признается: «Это, безусловно, было одним из самых сложных и долгих моих испытаний. Обычно, когда я прохожу половину пути, нервничаю, смогу ли закончить его. Но хот-дог был таким вкусным, что я даже не заметила, как съела его. Но когда я закончила, была вся измазана соусом. Очень грязное вышло испытание».

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!