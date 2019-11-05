Не только пончики: названы самые вредные для здоровья сладости
Специалист поведала онлайн-версии российского онлайн-издания «Вечерняя Москва», что наиболее опасны для здоровья сладости, в которых сочетаются такие ингредиенты, как трансжиры и сахар.
По ее словам, трансжиры на этикетке могут маскироваться под названиями «маргарин» или «кондитерский жир», но это все те же жидкие растительные масла, которые стали твердыми в результате химической реакции с водородом. Эти продукты вместе с сахаром и синтетическими ароматизаторами добавляют в торты и выпечку, заменяя ими более дорогое сливочное масло.
Также к числу особо вредных десертов Соломатина отнесла пончики и любые сладости, которые готовятся на кипящем масле, которое зачастую редко меняют. Особенно опасны пончики с начинкой, потому что в креме также содержатся трансжиры, подсластители и химические вещества, имитирующие вкус. Кроме того, не стоит покупать сладости кислотной, чрезмерно яркой окраской и резким ароматом, которые так любят дети. К ним относятся и импортные мармеладные конфеты, по структуре напоминающие резинку.
«Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное – просто «бомба» для желудка», – предупреждает Елена Соломатина.
Последний сладкий продукт, от которого, по мнению диетолога, необходимо отказаться, – газированные напитки, так как никаких полезных веществ в ней не содержится, зато химических наполнителей и сахара – в избытке.
Фото: vostock-photo
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