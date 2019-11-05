passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Не только пончики: названы самые вредные для здоровья сладости

Сегодня в магазинах можно найти сладости и кондитерские изделия на любой вкус и кошелек, однако далеко не из них безопасны для здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, от покупки каких из них лучше воздержаться.

Специалист поведала онлайн-версии российского онлайн-издания «Вечерняя Москва», что наиболее опасны для здоровья сладости, в которых сочетаются такие ингредиенты, как трансжиры и сахар.

По ее словам, трансжиры на этикетке могут маскироваться под названиями «маргарин» или «кондитерский жир», но это все те же жидкие растительные масла, которые стали твердыми в результате химической реакции с водородом. Эти продукты вместе с сахаром и синтетическими ароматизаторами добавляют в торты и выпечку, заменяя ими более дорогое сливочное масло.

Также к числу особо вредных десертов Соломатина отнесла пончики и любые сладости, которые готовятся на кипящем масле, которое зачастую редко меняют. Особенно опасны пончики с начинкой, потому что в креме также содержатся трансжиры, подсластители и химические вещества, имитирующие вкус. Кроме того, не стоит покупать сладости кислотной, чрезмерно яркой окраской и резким ароматом, которые так любят дети. К ним относятся и импортные мармеладные конфеты, по структуре напоминающие резинку.

«Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное – просто «бомба» для желудка», – предупреждает Елена Соломатина.

Последний сладкий продукт, от которого, по мнению диетолога, необходимо отказаться, – газированные напитки, так как никаких полезных веществ в ней не содержится, зато химических наполнителей и сахара – в избытке.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!