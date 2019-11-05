Не только пончики: названы самые вредные для здоровья сладости

Специалист поведала онлайн-версии российского онлайн-издания «Вечерняя Москва», что наиболее опасны для здоровья сладости, в которых сочетаются такие ингредиенты, как трансжиры и сахар.

По ее словам, трансжиры на этикетке могут маскироваться под названиями «маргарин» или «кондитерский жир», но это все те же жидкие растительные масла, которые стали твердыми в результате химической реакции с водородом. Эти продукты вместе с сахаром и синтетическими ароматизаторами добавляют в торты и выпечку, заменяя ими более дорогое сливочное масло.