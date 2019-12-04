Покусились на святое: одно из традиционных блюд новогоднего застолья названо «смертельно опасным»
По словам специалиста, которые приводит российское издание «Вечерняя Москва», злоупотребление этим блюдом может закончиться летальным исходом. Объясняет она такое заявление тем, что в нем сочетаются продукты, которые, находясь в одном блюде могут привести к печальным последствиям.
Так, овощи, которые есть в этом салате, в частности, картофель, очень крахмалистые, а это вещество, в свою очередь, сначала резко увеличивает, а затем сокращает уровень глюкозы в крови. Потому селедка под шубой опасна для тех, у кого и без того высокий гликемический индекс. Кроме того, в этом блюде очень много майонеза и соли в рыбе. Первый опасен для диабетиков и даже у здоровых людей может привести к появлению лишнего веса, а вторая имеет свойство задерживать жидкость в организме, что может привести к повышению кровяного давления, что опасно для тех, кто страдает от гипертонии.
Но и это еще не все: Елена Соломатина настоятельно рекомендует отказаться от селедки под шубой тем людям, у кого выявлен атеросклероз.
Фото: vostock-photo
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