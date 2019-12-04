Покусились на святое: одно из традиционных блюд новогоднего застолья названо «смертельно опасным»

Так, овощи, которые есть в этом салате, в частности, картофель, очень крахмалистые, а это вещество, в свою очередь, сначала резко увеличивает, а затем сокращает уровень глюкозы в крови. Потому селедка под шубой опасна для тех, у кого и без того высокий гликемический индекс. Кроме того, в этом блюде очень много майонеза и соли в рыбе. Первый опасен для диабетиков и даже у здоровых людей может привести к появлению лишнего веса, а вторая имеет свойство задерживать жидкость в организме, что может привести к повышению кровяного давления, что опасно для тех, кто страдает от гипертонии.

Но и это еще не все: Елена Соломатина настоятельно рекомендует отказаться от селедки под шубой тем людям, у кого выявлен атеросклероз.

Фото: vostock-photo

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