Почему диетологи не рекомендуют запивать сэндвич кофе

Выяснилось данное обстоятельство в ходе эксперимента, проведенного учеными, который продемонстрировал, что сама по себе жирная пища повышает уровень сахара на 32% у полностью здорового человека без признаков сахарного диабета и других эндокринных заболеваний, в то же время, если запить такую еду кофе, скачок происходит сразу на 65%, при этом данный эффект имеет пролонгированное действие и сохраняется на протяжении нескольких часов. Именно по этой причине диетологи настоятельно советуют пить кофе без любимого бутерброда вприкуску.

Фото: depositphotos

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