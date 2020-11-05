Почему диетологи не рекомендуют запивать сэндвич кофе
Никто не призывает полностью отказываться от кофе, но есть группа продуктов, с которой его лучше совместно не употреблять. Так, например, как сообщает онлайн-издание «Росбалт», диетологи настоятельно не рекомендуют запивать этим напитком бутерброды, сэндвичи, гамбургеры и жареную картошку, потому что это может привести к развитию неприятных процессов в организме. В первую очередь речь идет о резком скачке уровня сахара в крови, поскольку насыщенные жиры, содержащиеся в этих блюдах, мешают корректному усвоению глюкозы организмом.
Выяснилось данное обстоятельство в ходе эксперимента, проведенного учеными, который продемонстрировал, что сама по себе жирная пища повышает уровень сахара на 32% у полностью здорового человека без признаков сахарного диабета и других эндокринных заболеваний, в то же время, если запить такую еду кофе, скачок происходит сразу на 65%, при этом данный эффект имеет пролонгированное действие и сохраняется на протяжении нескольких часов. Именно по этой причине диетологи настоятельно советуют пить кофе без любимого бутерброда вприкуску.
Фото: depositphotos
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