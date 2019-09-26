Овощи, фрукты и рыба на 30% снижают риск возникновения болезней почек

Кроме этого, исследование показало, что здоровое питание снижает риск воникновения альбуминурии – повреждения почек, при котором белок альбумин попадает в мочу – на 23%, что свидетельствует о том, что данные органы уже некорректно выполняют свою функцию, то есть не фильтруют кровь надлежащим образом.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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