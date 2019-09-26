Овощи, фрукты и рыба на 30% снижают риск возникновения болезней почек

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, наблюдение проводилось в течение 10 лет, в нем приняли участие 630 000 человек разного пола и возраста. В ходе него специалисты доказали, как сильно правильное питание влияет на здоровье и хорошее самочувствие людей. В частности, их исследование затронуло тему связи питания и возникновения проблем с почками. И согласно результатам, включение в рацион рыбы, свежих овощей и фруктов существенно снижает риск возникновения болезней почек. Те же, кто предпочитает есть переработанное мясо, соль и соленые продукты, а также чипсы и газировку, страдают от этих заболеваний на 30% чаще тех, кто предпочитает придерживаться принципов ЗОЖ.
Эти данные стали дополнительным доказательством того, насколько важны фрукты и овощи в рационе человека. При этом ограничение насыщенных жиров, сахара и соли – давняя рекомендация, которую дают врачи всем, кто хочет сохранить здоровье на долгие годы.
«Результаты этого исследования подтверждают потенциальную пользу от соблюдения здорового рациона питания, – сообщила в своем докладе ведущий автор проекта, доктор Джеймон Келли. – Они могут помочь в разработке программ общественного здравоохранения по профилактике хронических болезней почек, которые, в свою очередь, помогут в снижении тяжести болезни».
Кроме этого, исследование показало, что здоровое питание снижает риск воникновения альбуминурии – повреждения почек, при котором белок альбумин попадает в мочу – на 23%, что свидетельствует о том, что данные органы уже некорректно выполняют свою функцию, то есть не фильтруют кровь надлежащим образом.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!