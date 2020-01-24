От тунца до риса: какие полезные продукты могут быть опасны для здоровья
Разоблачающий список составила диетолог из Баварского потребительского центра Даниэла Крел и поделилась им с немецким онлайн-изданием Focus.de. В качестве первого потенциально опасного продукта эксперт назвала переработанные мясные продукты, в частности так любимые и немцами, и россиянами колбаски. По ее словам, опасен сам способ приготовления данного типа продуктов, так как при нагревании и жарке образуются канцерогены, да и сам дым, создающий характерный аромат, полезным не назовешь.
Почетное второе место в антирейтинге досталось консервированным помидорам, причем к самому продукту у Крел нет никаких нареканий – в них ликопина, антиоксиданта, укрепляющего иммунитет и защищающего от онкологии, даже больше, чем в свежих томатах, а вот к таре, в которых они хранятся, есть определенные вопросы, так как «покрытие жестяных банок содержит бисфенол А – вещество, нарушающее гормональный баланс и другие проблемы со здоровьем в том числе и у детей, а также вызывающее опасность возникновения рака и бесплодия». Потому она советует покупать консервированные томаты в стеклянной, а не жестяной банке.
Замыкает пьедестал «почета» – такие популярные продукты, как тунец, лосось (также в их компании рыба-меч). По словам эксперта, эти сорта рыбы, безусловно, полезны: в них много полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, и йода, однако «некоторые виды сильно загрязнены ртутью». Уровень концентрации этого опасного вещества в продукте зависит не только от возраста самой рыбы, но и от района, где ее выловили. А что же лосось? Ведь его специально выращивают на специальных фермах. Он зачастую загрязнен антибиотиками и пестицидами, которые добавляются в корм.
Еще одним потенциально опасным продуктом является рис, который богат и витаминами, и минералами, и клетчаткой. Однако, по словам эксперта, рис очень часто загрязнен неорганическим мышьяком, который, накапливаясь в организме, может вызвать рак, а в небольших количествах – способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Также эксперт раскритиковала попкорн, который готовится в микроволновке: он «содержит тонны соли или сахара, а также усилители вкуса, такие как диацетил аромат масла», «даже небольшое количество которого атакует легкие», и выпечку, которая часто готовится на дешевом пальмовом масле, о вреде которого не высказался только ленивый.
Фото: vostock-photo
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