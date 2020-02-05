От сахара до картофеля фри: какие продукты, которые есть в каждом доме, снижают иммунитет
Российский врач-диетолог Елена Соломатина в интервью онлайн-изданию «Вечерняя Москва», рассказала о продуктах, которые губительно сказываются на состоянии иммунной системы. Самым опасным, по мнению эксперта, считается сахар. Потому что он блокирует образование белых кровяных телец и тем самым ослабляет защитные функции организма. Также в антирейтинге Соломатиной оказался животный белок, в частности, красное мясо, а также крепкие напитки, которые вызывают обезвоживание организма.
Кроме того, диетолог подчеркнула, что важно обращать внимание не только на продукты, но и на способ их приготовления. По ее мнению, большинство масел, в том числе оливковое и льняное, предназначены для заправки салатов, но часто они используются и для жарки, хотя непригодны для воздействия высоких температур. Потому жарить еду лучше на нерафинированном масле. Также в конце зимы стоит отказаться от любых блюд, приготовленных во фритюре, так что забудьте о любимой картошке фри.
А чтобы помочь своему иммунитету в конце зимы, диетолог посоветовала включить в меню кисломолочные продукты, овощи и фрукты, а также продукты, богатые витамином D: семечки, печень трески, яйца.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!