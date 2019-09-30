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От риса до чипсов: 9 продуктов, исключение которых поможет избавиться от жира на животе навсегда

Фитнес-блогер Райэн Аллен, известная под ником Healthy Mummy, назвала 9 продуктов, единственное предназначение которых – помогать лишнему жиру накапливаться на животе и тем самым вредить здоровью.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, Райэн заявляет, чтобы обзавестись стальным прессом, достаточно вычеркнуть из рациона всего 9 продуктов. Среди которых на первом месте – безалкогольные напитки. Они – основной источник жировых отложений благодаря высокому содержанию сахара и пустых калорий. Причем под запретом и так называемые диетические напитки, ведь в них много красителей и искусственных подсластителей. Вместо них лучше пить 2-3 литра чистой воды.

На втором месте среди вредных для пресса продуктов – маргарин. Он способствует увеличению веса и жировых отложений вокруг живота. Учтите, отказ от маргарина (а лучше и от сливочного масла) влечет за собой отказ от крекеров и жареной кукурузы. Потому внимательно читайте этикетки продуктов перед покупкой.

Пончики, сладкие круассаны, кексы – эти продукты также вредны для талии, хотя, несомненно, очень вкусны. Но они сладкие и полны быстрых углеводов, что неизменно ведет к скачках сахара в крови, а также к возникновению некоторых аутоиммунных заболеваний.

Кроме того, следует отказаться и от молочных продуктов. Определенное их количество полезно для общего здоровья, но если вы съели что-то молочное и сразу после этого чувствуете вздутие и неприятные ощущения в животе, весьма вероятно, у вас непереносимость лактозы. Потому лучше сократить потребление сыра, йогурта, молока и мороженого до минимума.

Следующая в списке – жареная курица и фастфуд. Он, возможно, и вкусный, но вредный, особенно если он покупной (в нем особенно много натрия и трансжиров).

Также в этот антирейтинг фитнес-блогер включила (и вполне заслуженно) картофельные чипсы, в которых высокое содержание трансжиров и гидрогенизированных масел, которые повышают уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Под запретом даже запеченные чипсы и с пониженным содержанием жира, так как они по-прежнему содержат много пустых калорий.

Вредны для пресса и белая мука и рис. Их надо сократить до минимума, так как они прошли многочисленную обработку и переработку. Под запретом также злаки. Казалось бы, это полезная легкая закуска, но они обманчивы, так как разбухают при контакте с водой или молоком, что увеличивает размер порции вдвое, калорийность возрастает, все лишнее откладывается именно на животе.

Последний в списке, но не менее вредный продукт – рафинированный сахар и сахарозаменители. Казалось бы, само собой разумеется, что именно от него надо отказаться в первую очередь, если хочется получить стальной пресс, но не все это понимают. Обработанный сахар повышает уровень инсулина в крови, который, в свою очередь, способствует отложениям жира на животе, а также ослабляет иммунную систему.

Фото: vostock-photo

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