От появления акне до облысения: чем опасен для здоровья отказ от мяса и других основных групп продуктов

Рыба и морепродукты исключительно полезны для нашего организма, ведь это ценный источник белка, жирных кислот Омега-3, цинка и йода. «Цинк имеет решающее значение для выработки гормонов, иммунной функции и хорошего состояния кожи», – поясняет Баррелл. Потому исключение этой группы продуктов из рациона может быть сопряжено с появлением прыщей, обострением акне и ослаблением иммунитета. А длительный дефицит йода, в свою очередь, может быть связан с нарушением работы щитовидной железы. Потому, если вы не любите рыбу и морепродукты, обязательно принимайте добавки с цинком и Омега-3 Белое мясо (курятина, индейка) не так богато питательными веществами, как красное мясо, но это ценный источник белка, витаминов группы В и селена. Снижение их уровня может привести к выпадению волос, рассеяннности, мышечной слабости, анемии и даже к бесплодию. Чтобы восполнить дефицит белка и полезных веществ, включите в рацион яйца и/или молочные продукты.

Кстати, яйца, по словам диетолога, чрезвычайно важный продукт, «в котором содержится более 20 основных витаминов и минералов, включая первоклассный белок, хорошие жиры, витамины А и Е и селен». Баррелл добавляет: «Многие из этих веществ вы можете получить из других продуктов, исключением является селен – мощный антиоксидант, который играет ключевую роль в здоровье наших клеток и который содержится в очень небольшом количестве продуктов, включая яйца и бразильские орехи». Дефицит селена может привести к ослаблению иммунитета, мышечной дистрофии и выпадению волос. Альтернативными источниками полезных веществ, содержащихся в яйцах могут стать птица и/ или прием витамина D.

Фото: vostock-photo

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