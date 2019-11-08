От появления акне до облысения: чем опасен для здоровья отказ от мяса и других основных групп продуктов
Эксперт заявила австралийской версии портала Daily Mail, что с каждым днем все более популярными становятся так называемые «исключающие диеты», например, палеодиета, кетодиета или безглютеновая диета, если убрать из рациона целые группы продуктов, это не пройдет для организма бесследно. «Если вы исключаете что-то из своего рациона, вам нужно чем-то заменить запретную пищу, чтобы не создать дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов в долгосрочной перспективе», – пояснила Баррелл.
При отказе от коровьего молока и молочных продуктов в пользу соевого, овсяного, миндального или любого другого растительного скажется на уровне кальция, магния, фосфора, витамина В12. Постоянный дефицит этих микроэлементов может привести к остеопорозу, ломкости костей, почечной или печеночной недостаточности, а также к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы как-то восполнить этот дефицит, диетолог советует выбирать растительное молоко, обогащенное кальцием.
Отказ от красного мяса автоматически означает, что вы исключаете из своего рациона не только протеин, но и важный источник железа. По словам диетолога, дефицит железа очень распространен среди женщин, но только 25% из них знают об этом и что-то делают для решения проблемы. А меж тем, именно она может вызвать хроническую усталость, отдышку и ослабление иммунитета. Если вы действительно решили исключить этот продукт из своего рациона, обязательно заменить его другими продуктами с высоким содержанием железа в составе: это могут быть орехи кешью, шпинат, грибы и картофель, тофу, чечевица.
Рыба и морепродукты исключительно полезны для нашего организма, ведь это ценный источник белка, жирных кислот Омега-3, цинка и йода. «Цинк имеет решающее значение для выработки гормонов, иммунной функции и хорошего состояния кожи», – поясняет Баррелл. Потому исключение этой группы продуктов из рациона может быть сопряжено с появлением прыщей, обострением акне и ослаблением иммунитета. А длительный дефицит йода, в свою очередь, может быть связан с нарушением работы щитовидной железы. Потому, если вы не любите рыбу и морепродукты, обязательно принимайте добавки с цинком и Омега-3 Белое мясо (курятина, индейка) не так богато питательными веществами, как красное мясо, но это ценный источник белка, витаминов группы В и селена. Снижение их уровня может привести к выпадению волос, рассеяннности, мышечной слабости, анемии и даже к бесплодию. Чтобы восполнить дефицит белка и полезных веществ, включите в рацион яйца и/или молочные продукты.
Кстати, яйца, по словам диетолога, чрезвычайно важный продукт, «в котором содержится более 20 основных витаминов и минералов, включая первоклассный белок, хорошие жиры, витамины А и Е и селен». Баррелл добавляет: «Многие из этих веществ вы можете получить из других продуктов, исключением является селен – мощный антиоксидант, который играет ключевую роль в здоровье наших клеток и который содержится в очень небольшом количестве продуктов, включая яйца и бразильские орехи». Дефицит селена может привести к ослаблению иммунитета, мышечной дистрофии и выпадению волос. Альтернативными источниками полезных веществ, содержащихся в яйцах могут стать птица и/ или прием витамина D.
Фото: vostock-photo
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