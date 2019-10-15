От печени трески до шоколада: как правильно питаться, чтобы не поправиться в холодное время года

А вот на сладкое лучше не налегать, ведь именно оно ведет к быстрому набору веса, его лучше заменить на бананы, которые и заряд энергии повысят, и настроение, и уровень сахара нормализуют. Шоколад также можно оставить в разумных количествах – но только горький, так как именно он содержит магний, необходимый для нервной системы.

Также при отсутствии противопоказаний в рацион можно добавить хурму и морскую капусту, которые восполнят недостаток йода, и орехи и сухофруктыа, которые обеспечат организм селеном.

Не стоит, по словам Соломатиной, забывать и о кисломолочных продуктах. Исключение – сладкие йогурты и молочные десерты, которые по сути являются обычным лакомством и содержат много сахара и ароматизаторов. Лучше заменить их на обычный творог, в который можно добавить ложку меда, варенья или посыпать шоколадной крошкой – выйдет гораздо полезнее.

Фото: vostock-photo

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