От печени трески до шоколада: как правильно питаться, чтобы не поправиться в холодное время года
О том, как скорректировать свой рацион с учетом всех этих факторов, рассказала российский врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит онлайн-версия издания «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, с наступлением холодов на место легких салатов приходят жирные и сладкие продукты, энергетики и алкоголь – их потребление заметно возрастает, что вполне объяснимо тем, что световой день становится короче, образуется недостаток витамина D, появляется сонливость, ухудшается настроение, падает уровень энергии. Все это – последствия нехватки солнечного света. Чтобы решить эту проблему, необходимо скорректировать свой рацион, добавив в него печень трески и любую жирную рыбу – в небольших количествах, но регулярно.
«Чтобы получить витамин D, достаточно съесть маленький кусочек печени трески, буквально одну шестую банки. Она уже содержит суточную норму. В принципе, это относится ко всей жирной рыбе», – отметила диетолог Елена Соломатина.
Также Соломатина рекомендует включить в свое меню побольше ярких овощей и фруктов, причем от принципа «есть только сезонные продукты» можно и даже нужно отступить.
А вот на сладкое лучше не налегать, ведь именно оно ведет к быстрому набору веса, его лучше заменить на бананы, которые и заряд энергии повысят, и настроение, и уровень сахара нормализуют. Шоколад также можно оставить в разумных количествах – но только горький, так как именно он содержит магний, необходимый для нервной системы.
Также при отсутствии противопоказаний в рацион можно добавить хурму и морскую капусту, которые восполнят недостаток йода, и орехи и сухофруктыа, которые обеспечат организм селеном.
Не стоит, по словам Соломатиной, забывать и о кисломолочных продуктах. Исключение – сладкие йогурты и молочные десерты, которые по сути являются обычным лакомством и содержат много сахара и ароматизаторов. Лучше заменить их на обычный творог, в который можно добавить ложку меда, варенья или посыпать шоколадной крошкой – выйдет гораздо полезнее.
Фото: vostock-photo
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