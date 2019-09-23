От клубники до чеснока: какие продукты надо есть, чтобы жить дольше

Доктор Джоанна Уорд объяснила британскому порталу Tthe Mirror, что неправильный выбор продуктов питания лежит в основе большинства современных западных заболеваний, таких как ожирение, диабет, болезни сердца, рак и аутоиммунные болезни. Потому так важно включить в меню больше 10 продуктов, которые ученые считают идеальными для продления жизни и улучшения ее качества.

Первый среди них – клубника, так как содержащиеся в ней вещества помогают снизить кровяное давление, стресс и уровень холестерина. Всего в 8 ягодах содержится 120% ежедневной нормы витамина С.

Следующий в списке – чеснок. Его ученые считают главным противораковым продуктом, он также полезен для повышения иммунитета и нормализации давления.

Грибы – это функциональная пища, они играют важную роль в процессе сохранения здоровья. Они низкокалорийные и богатые микроэлементами и считаются одними из наиболее исследованных противораковых агентов. Самым полезным из них считаются шиитаке, защищающий от 200 с лишним потенциальных проблем со здоровьем.