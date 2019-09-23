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От клубники до чеснока: какие продукты надо есть, чтобы жить дольше

Меню продуктов, продлевающих жизнь, весьма разнообразное: в него вошли больше 10 суперфудов, увеличивающих продолжительность жизни и улучшающих здоровье.

Доктор Джоанна Уорд объяснила британскому порталу Tthe Mirror, что неправильный выбор продуктов питания лежит в основе большинства современных западных заболеваний, таких как ожирение, диабет, болезни сердца, рак и аутоиммунные болезни. Потому так важно включить в меню больше 10 продуктов, которые ученые считают идеальными для продления жизни и улучшения ее качества.

Первый среди них – клубника, так как содержащиеся в ней вещества помогают снизить кровяное давление, стресс и уровень холестерина. Всего в 8 ягодах содержится 120% ежедневной нормы витамина С.

Следующий в списке – чеснок. Его ученые считают главным противораковым продуктом, он также полезен для повышения иммунитета и нормализации давления.

Грибы – это функциональная пища, они играют важную роль в процессе сохранения здоровья. Они низкокалорийные и богатые микроэлементами и считаются одними из наиболее исследованных противораковых агентов. Самым полезным из них считаются шиитаке, защищающий от 200 с лишним потенциальных проблем со здоровьем.

Регулярное употребление горстки орехов может продлить жизнь минимум на два с лишним года. Это здоровый источник ценных жиров и растительного белка. Самыми полезными считаются грецкие орехи, защищающие от рака.

Сладкий картофель – это суперфуд, насыщенный питательными веществами. Он богат клетчаткой, антиоксидантами, фитонутриентами, витаминами и минералами, этот комплекс помогает бороться со свободными радикалами, которые могут повредить ДНК.

Авокадо содержит больше калия, чем бананы, а их мононенасыщенные жирные кислоты полезны для сердца.

Бобовые – нут, чечевица, бобы я- полны полезных веществ: цинка, железа, белка, клетчатки, калия, железа. Особенно важна для здоровья чечевица, в которой много волокнистых пребиотиков.

Ягоды годжи – мощный антиоксидант, который обеспечивает долголетие, силу и сексуальную энергию. Исследования показывают, что они полезны для диабетиков, защищают сердце, улучшают сексуальную функцию и полезны для мозга и зрения.

Семена чиа – превосходный источник Омега-3 и питательных веществ. Содержат антиоксиданты и имеют отличный баланс аминокислот.

Семена льна так же, как и чиа, богаты Омега-3, но еще и снижают артериальное давление, уменьшают количество атеросклеротических бляшек в сосудах и защищают от некоторых видов рака. Кефир – важный источник пробиотиков, необходимых для правильной работы желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы.

И последний, но не менее важный продукт для долголетия и здоровья – травы и специи. Орегано, куркума, имбирь, шалфей, петрушка, перец чили, кайенский перец, тмин, розмарин, мята, корица обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием и защищают от ряда болезней.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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