От хлеба с вареньем до какао с молоком: названы самые несовместимые сочетания продуктов

В первую очередь не стоит мешать какао с молоком. Этот любимый с детства напиток категорически противопоказан людям, страдающим от мочекаменной болезни, так как он может спровоцировать обострение недуга. Да и здоровым не очень рекомендован, так как в какао содержится много щавелевой кислоты, которая препятствует усвоению кальция из молока.

Также специалист рекомендует забыть о еще одном любимом многими с детства лакомстве – белом хлебе с вареньем. Причина тому заключается в том, что в рафинированной пшеничной муке много углеводов, в джеме и варенье их не меньше. Соответственно, сочетание этих двух продуктов в одном блюде может привести к резкому скачку сахара в крови. Потому всем любителям этого лакомства стоит быть готовыми к тому, что рано или поздно они могут столкнуться с такими заболеваниями, как ожирение, диабет II типа и воспаление желудочно-кишечного тракта.