От хлеба с вареньем до какао с молоком: названы самые несовместимые сочетания продуктов
В первую очередь не стоит мешать какао с молоком. Этот любимый с детства напиток категорически противопоказан людям, страдающим от мочекаменной болезни, так как он может спровоцировать обострение недуга. Да и здоровым не очень рекомендован, так как в какао содержится много щавелевой кислоты, которая препятствует усвоению кальция из молока.
Также специалист рекомендует забыть о еще одном любимом многими с детства лакомстве – белом хлебе с вареньем. Причина тому заключается в том, что в рафинированной пшеничной муке много углеводов, в джеме и варенье их не меньше. Соответственно, сочетание этих двух продуктов в одном блюде может привести к резкому скачку сахара в крови. Потому всем любителям этого лакомства стоит быть готовыми к тому, что рано или поздно они могут столкнуться с такими заболеваниями, как ожирение, диабет II типа и воспаление желудочно-кишечного тракта.
На третьем месте антирейтинга – отруби с молоком. Блюдо, которое многие считают здоровой пищей, на самом деле малополезно. Дело в том, что фитиновая кислота, содержащаяся в отрубях, может образовать нерастворимые соединения с кальцием и магнием, что, в свою очередь, может привести к проблемам с пищеварением и появлению дефицита полезных веществ.
«Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка. Следствием чего является чувство тяжести после еды, вздутие живота», – предупредила она.
И это помимо того, что каждый из этих продуктов по отдельности – источник огромного количества быстрых углеводов, которые неизбежно ведут к резким колебаниям сахара в крови и, следовательно, к быстрому появлению чувства голода. И завершает топ-5 плохо сочетающихся продуктов курица и печень в один прием пищи. Казалось бы, в одном блюде два этих продукта вряд ли встретятся, но если вы, к примеру, на первое съели куриный суп, а на второе – салат с печенью, поздравляем, вот они и встретились. Между тем, диетолог предупреждает, что они не должны находиться в близком соседстве, так как цинк из куриного мяса и витамин В9 из печени мешают усвоению друг друга, да еще и затрудняют процесс пищеварения. Потому разведите блюда с этими продуктами на два разных приема пищи.
Фото: vostock-photo
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