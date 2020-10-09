Орехи и не только: какие продукты жизненно важно включить в рацион людям зрелого возраста
Как сообщает онлайн-издание Medical Xpress, один из важнейших компонентов для здоровья людей зрелого возраста – это белок. Он помогает снизить риск переломов, быстрее восстанавливаться после болезней и держать мышцы в тонусе. Главные источники его – мясо, рыба, яйца. Однако достаточное количество белка содержится и в цинке, и в орехах, и в семечках.
Помимо этого, эндокринолог Екатерина Янг напомнила, что пожилым людям надо обязательно восполнять запасы кальция. Этот минерал необходим для крепости костей, зубов и в целом хорошего самочувствия. Он содержится в кунжуте, семенах чиа и горчицы, миндале, фундуке, фисташках и других орехах, в бобовых и морепродуктах, репе, листовой зелени, моркови, всех видах капусты и некоторых видах сыров. При этом, чтобы кальций хорошо усваивался, нужно потреблять продукты, в которых много полиненасыщенных жирных кислот, а также добавить в свой рацион пребиотики и витамины D и С, но только в том случае, если в этом есть необходимость. Установить данный факт может только лечащий врач по результатам ваших анализов.
Фото: depositphotos
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