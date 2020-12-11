Новогодние салаты взлетели в цене в России
Подорожали селедка под шубой - на 8% и оливье - на 7%. Как уточнили специалисты, причиной роста цен стало увеличение стоимости картофеля и моркови, которые подорожали на 29 и 24% соответственно. Кроме того, подорожали свекла (плюс 13%), яйца и майонез (по 9%), репчатый лук (на 5%) и селедка (плюс 2%). При этом необходимые для приготовления новогоднего оливье огурцы и зеленый горошек увеличились в цене на 8% каждый. Вареную колбасу можно приобрести на сумму на 2% выше, чем в 2019 году.
В ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза пояснили, что рост цен на овощи - сезонный. Несмотря на это, данные Росстата свидетельствуют, что в тот же период прошлого года их стоимость снижалась.
Как пишет газета «Известия», руководитель аналитического агентства Fruit news Ирина Козий считает, что колебание цен связано с падением курса рубля, неблагоприятными погодными условиями и сложностями у производителей. «Стоимость овощей и фруктов будет расти, если не произойдет каких-то глобальных изменений с курсом нашей валюты», - подчеркнула она.
Ранее аналитики озвучили индекс салата оливье в 2020 году.
Фото: freepik.com
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