Новогодние салаты взлетели в цене в России

В ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза пояснили, что рост цен на овощи - сезонный. Несмотря на это, данные Росстата свидетельствуют, что в тот же период прошлого года их стоимость снижалась.

Как пишет газета «Известия», руководитель аналитического агентства Fruit news Ирина Козий считает, что колебание цен связано с падением курса рубля, неблагоприятными погодными условиями и сложностями у производителей. «Стоимость овощей и фруктов будет расти, если не произойдет каких-то глобальных изменений с курсом нашей валюты», - подчеркнула она.

Ранее аналитики озвучили индекс салата оливье в 2020 году.