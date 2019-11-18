Не только горький шоколад: названы самые безвредные для здоровья сладости

Также не обошла диетолог и вредные для здоровья и фигуры десерты. По ее словам, возглавляют рейтинг опасных сладостей – жаренные во фритюре, в частности, популярный торт чак-чак, хворост, пончики, в которых трансжиры вступают во взаимодействие с простыми сахарами. На втором месте – десерты из дрожжевого теста. Завершают топ-3 – торты с кремом и шоколадные батончики. Также опасность могут представлять все сладкие блюда, изготовленные с использованием сырых белков и молочные десерты.

Кроме того, эксперт отметила, что злоупотребление сладким, конечно, вредно, но его полное отсутствие также не слишком полезно, потому принцип умеренности – главное правило, которого стоит придерживаться в любой системе питания.

Фото: vostock-photo

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