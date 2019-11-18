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Не только горький шоколад: названы самые безвредные для здоровья сладости

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Людмилы Зотовой, чем проще состав сладостей, тем они полезнее.

Самыми безвредными по всем параметрам, с точки зрения специалиста, которую она озвучила в издании «АиФ», считаются мармелад, пастила, зефир, приготовленный на агар-агаре (тот, что сделан из химических желеобразователей вреден), а также горький шоколад.

«Моносладость (плитка шоколада, варенье, мед) всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», – пояснила Зотова.

Также не обошла диетолог и вредные для здоровья и фигуры десерты. По ее словам, возглавляют рейтинг опасных сладостей – жаренные во фритюре, в частности, популярный торт чак-чак, хворост, пончики, в которых трансжиры вступают во взаимодействие с простыми сахарами. На втором месте – десерты из дрожжевого теста. Завершают топ-3 – торты с кремом и шоколадные батончики. Также опасность могут представлять все сладкие блюда, изготовленные с использованием сырых белков и молочные десерты.

Кроме того, эксперт отметила, что злоупотребление сладким, конечно, вредно, но его полное отсутствие также не слишком полезно, потому принцип умеренности – главное правило, которого стоит придерживаться в любой системе питания.

Фото: vostock-photo

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