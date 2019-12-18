Мандарины, колбаса и другие неожиданные продукты, провоцирующие облысение и появление ранней седины
Как передает онлайн-издание OAne.ws, масштабное исследование показало, что главными врагами красивых и густых волос смело можно назвать мандарины и колбасу (а также все продукты из переработанного мяса). Регулярное употребление в пищу этих продуктов в больших количествах нарушает обмен веществ, вследствие чего волосы начинают стремительно выпадать. Также плохо сказывается на состоянии шевелюры пастеризованное коровье молоко, которое усиливает выработку кожного сала и провоцирует развитие раздражения и инфекций кожи.
Кроме того, провоцируют преждевременную седину и облысение газированные напитки (в них много сахара и «химии»), фисташки (особенно соленые), кокос и чеснок, в которых содержится большое количество селена, передозировка которого провоцирует возникновение вышеназванных проблем. По словам экспертов, чаще всего с выпадением волос и диффузной аллопецией сталкиваются люди с переизбытком витамина С в организме и одновременным дефицитом кальция и клетчатки. Помогут избежать этой проблемы продукты, богатые витаминами А и Е, а также витаминные добавки.
Фото: vostock-photo
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