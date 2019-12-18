Мандарины, колбаса и другие неожиданные продукты, провоцирующие облысение и появление ранней седины

Кроме того, провоцируют преждевременную седину и облысение газированные напитки (в них много сахара и «химии»), фисташки (особенно соленые), кокос и чеснок, в которых содержится большое количество селена, передозировка которого провоцирует возникновение вышеназванных проблем. По словам экспертов, чаще всего с выпадением волос и диффузной аллопецией сталкиваются люди с переизбытком витамина С в организме и одновременным дефицитом кальция и клетчатки. Помогут избежать этой проблемы продукты, богатые витаминами А и Е, а также витаминные добавки.

Фото: vostock-photo

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