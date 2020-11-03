Названы продукты, приводящие к воспалению в организме
По данным экспертов, очень вредны для организма большое количество красного и обработанного мяса, рафинированное зерно и сладкие напитки. Они вызывают сильное воспаление, увеличивают риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Группа ученых во главе с доктором Джун Ли посчитали индекс питания, основанный на оценке количества биомаркеров воспаления в крови. В него вошли 18 групп продуктов, так или иначе приводящие к воспалению.
Риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями при этом возрастает на 46%, а вероятность инсультов - на 28%.
Специалисты рекомендовали вводить в рацион больше антиоксидантов и клетчатки, которыми богаты зеленые листовые овощи, такие как капуста, шпинат, руккола. Кроме того, полезны для здоровья тыква, желтый перец, фасоль, морковь, цельнозерновые продукты, кофе, чай и вино. По мнению экспертов, грецкие орехи также могут снижать воспаление.
Ранее ученые во главе с профессором Фаизалом Яфи из отдела урологии Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, какие продукты надо есть для хорошего секса и повышения либидо. На мужскую половую жизнь благотворно влияют фрукты и овощи. Эффективны орехи и продукты с высоким содержанием клетчатки.
На женской половой жизни положительно скажутся свежие овощи, фрукты, зелень, рыба, морепродукты, белый хлеб, паста, рис, красное вино, оливковое масло и оливки.
Фото: pexels.com
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