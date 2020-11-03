Названы продукты, приводящие к воспалению в организме

По данным экспертов, очень вредны для организма большое количество красного и обработанного мяса, рафинированное зерно и сладкие напитки. Они вызывают сильное воспаление, увеличивают риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа ученых во главе с доктором Джун Ли посчитали индекс питания, основанный на оценке количества биомаркеров воспаления в крови. В него вошли 18 групп продуктов, так или иначе приводящие к воспалению.